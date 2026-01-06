Sánchez ve un "precedente muy peligroso" en la operación de Trump en Venezuela: "No podemos aceptarlo"

La referencia a Groenlandia y la advertencia sobre las amenazas a la integridad territorial de Estados europeos se suma a la condena expresa que ha hecho el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la intervención militar estadounidense en Venezuela. Según publicó el medio, Sánchez consideró la reciente acción militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Caracas, como un “precedente muy peligroso” que no solo desafía el derecho internacional, sino que también podría abrir la puerta a mayores riesgos para la estabilidad global.

Durante una rueda de prensa celebrada en París tras la reunión de la Coalición de Voluntarios, Sánchez calificó esta operación de Washington sobre la capital venezolana como una “acción militar a todas luces ilegal”, de acuerdo con la misma fuente. El mandatario español argumentó que el objetivo aparente de la intervención era “apropiarse de los recursos naturales” de un país extranjero, subrayando el carácter inaceptable de tales actos desde la perspectiva del Gobierno de España, según detalló el medio.

En su intervención, Pedro Sánchez insistió en la importancia de mantener el “orden internacional basado en reglas” y se distanció de lo que denominó la “ley de la selva”. Según informó la fuente, el presidente recordó que este tipo de precedentes remiten a “agresiones pasadas” que han condicionado negativamente la seguridad y la certeza internacional en otras ocasiones. Sánchez señaló que operaciones similares han conducido previamente a períodos de un “futuro de incertidumbre y de inseguridad”, en referencia a consecuencias experimentadas tras otras invasiones registradas en la historia contemporánea reciente.

El jefe del Ejecutivo español reforzó el compromiso de su Gobierno con la paz, la vía diplomática y los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, tal como consignó el medio. Sánchez destacó de manera explícita el rechazo de España a cualquier acción que suponga una vulneración del orden establecido por el sistema internacional y sus normas, en el que la integridad territorial de los Estados representa un elemento fundamental.

A este respecto, Sánchez hizo mención al caso de Groenlandia, señalando que tampoco puede admitirse que se amenace de forma directa a la integridad territorial de un Estado europeo, como en el caso de Dinamarca, siguiendo lo reportado por el medio. Esta alusión refuerza la postura de rechazo del Ejecutivo español ante la posibilidad de que la doctrina aplicada en Venezuela sirva de base o justificación para futuras acciones similares en otras partes del mundo o en Europa.

La posición de Sánchez señala el deseo de evitar la repetición de situaciones donde la fuerza prime sobre la legalidad internacional y la diplomacia. Según expuso el presidente, es fundamental que la comunidad internacional sostenga el respeto mutuo entre Estados y la solución pacífica de los conflictos, para no retroceder a etapas en las que la fuerza y el interés propio determinaban la política internacional, según reportó el medio. España subraya así, en palabras de su presidente, la importancia de proteger los principios emanados de la legalidad internacional frente a actos considerados unilaterales e injustificados.