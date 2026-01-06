El Rey Felipe VI y la Princesa Leonor, tándem militar frente a una Reina Letizia bicolor en la Pascua Militar

El uniforme de gala azul marino, adornado con condecoraciones y la banda azul celeste de la Orden de Carlos III, marcó el tercer año consecutivo en que la princesa Leonor participó en la Pascua Militar, consolidando su imagen como heredera al trono e integrada en la agenda castrense de la Corona. Según informó el medio de comunicación, la tradicional ceremonia realizada en el Palacio Real de Madrid congregó a la Familia Real junto a la cúpula militar y la Guardia Civil, en un acto cargado de simbolismo que abre el calendario institucional cada 6 de enero.

De acuerdo con la información difundida, la jornada dio inicio en el Patio de la Armería bajo un ambiente solemne, con bajas temperaturas que destacaron en la parte exterior del evento. La Familia Real accedió al Palacio Real por la Puerta de la Almudena, donde fueron recibidos por las principales autoridades civiles y militares, entre ellas la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien asistió como máxima representante del Gobierno ante la ausencia del presidente Pedro Sánchez, ocupado ese día en París en una reunión con Emmanuel Macron sobre la guerra en Ucrania. Una vez dentro, la ceremonia siguió el protocolo habitual con la interpretación del himno nacional y una salva de 21 cañonazos antes del pase de revista del rey a la unidad de honores.

Tal como publicó la fuente, la Pascua Militar de este año cobró especial relevancia en el contexto de la formación militar de la princesa Leonor, quien se encuentra culminando su etapa en la Academia General del Aire de San Javier. El uniforme correspondiente al Ejército del Aire y del Espacio que lució en la ceremonia responde a su actual ciclo de instrucción castrense, tras completar previamente su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval. Esta evolución en su formación y en los uniformes portados en las últimas ediciones de la Pascua Militar representa la continuidad de la integración de Leonor en el papel institucional y militar asignado a la heredera de la Corona en España.

El rey Felipe VI, como capitán general de las Fuerzas Armadas, llevó el uniforme de gala del Ejército de Tierra, acompañado por condecoraciones y bandas propias de su rango, en una imagen coordinada con la de su hija. La reina Letizia optó por un atuendo sobrio y bicolor, compuesto por una falda larga negra, una blusa blanca plisada de mangas acampanadas y un abrigo-capa de cuello de pelo, pieza habitual en sus apariciones invernales en este acto. El medio destacó que esta elección refuerza la seriedad y discreción que caracteriza a la reina en eventos de alto protocolo.

La ceremonia, celebrada tanto en el Patio de la Armería como en el Salón del Trono, permitió reunir no solo a los miembros de la Familia Real, sino a todo el alto mando militar del país y a los principales responsables institucionales. Entre las actividades principales del evento figuraron la imposición de condecoraciones a civiles y miembros de las Fuerzas Armadas, en reconocimiento a sus méritos a lo largo del año anterior, y el discurso del monarca, en el que se realizó un balance anual de la situación de la defensa y se destacó el compromiso institucional de la Corona con las Fuerzas Armadas.

Según consignó el medio, la Pascua Militar constituye el arranque de la agenda pública de la Familia Real en el año y cumple una función clave en la visibilización de la relación entre la Corona y el estamento militar. La participación continuada de la princesa Leonor en estos actos institucionales refuerza su perfil como heredera y futura jefa de las Fuerzas Armadas, en una transición que se refleja en los diferentes uniformes militares portados desde su integración al ciclo formativo castrense.

El despliegue de solemnidad y rigor protocolario, unido a la inclusión de la princesa Leonor en el acto con el uniforme de gala correspondiente, subraya la apuesta de la Casa Real por el fortalecimiento de la imagen institucional de la heredera. La jornada quedó marcada por la coordinación visual de la Familia Real y la relevancia que la Casa Real otorga a este acto, en el que la princesa Leonor afianza su presencia pública en el ámbito militar, tal como detalló el medio.