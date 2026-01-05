Polonia insta a la "unidad" y el "rearme" de la UE: "Nadie va a tomarse en serio una Europa débil"

Donald Tusk, primer ministro de Polonia, hizo hincapié recientemente en la idea de que la credibilidad internacional de Europa depende en gran medida de su cohesión interna y de la fortaleza de sus herramientas de defensa. Esta advertencia tuvo lugar en el contexto de crecientes tensiones geopolíticas, según publicó el medio Europa Press.

De acuerdo con la misma fuente, Tusk difundió un mensaje por redes sociales en el que señaló: “Nadie se tomaría en serio una Europa dividida y débil: ni el enemigo ni el aliado. Esto queda absolutamente claro ahora. Debemos creer en nuestra fortaleza, seguir armándonos y continuar unidos como nunca antes”. El mandatario polaco subrayó la relevancia de implementar el principio de solidaridad, declarando que la actitud de “uno para todos y todos para uno” resulta imprescindible para afrontar la situación internacional actual. Tusk concluyó que renunciar a esa unidad podría dejar a Europa en una posición vulnerable.

Europa Press detalló que este posicionamiento del jefe de gobierno polaco surgió a pocas horas de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, manifestó nuevamente su interés por añadir Groenlandia al territorio estadounidense, una postura argumentada en razones de seguridad. Trascendió que la insistencia de Trump en considerar la integración de la isla responde tanto a la presencia de buques chinos y rusos en sus inmediaciones como a sus preocupaciones sobre la seguridad nacional de Estados Unidos.

El medio subrayó que estas declaraciones de Tusk coincidieron con el avance de la invasión rusa en Ucrania, cuyo desarrollo se aproxima a su cuarto año. La persistencia del conflicto mantiene abierta la cuestión de la disposición estadounidense a respaldar a sus aliados europeos, especialmente bajo el regreso de Trump a la presidencia, un factor que ha incrementado la inquietud en varias capitales europeas.

En este escenario, distintos líderes de Europa han remarcado que cualquier pérdida de cohesión entre los estados miembro de la Unión Europea podría conducir a “consecuencias catastróficas” para la seguridad y la estabilidad del continente. Según consignó Europa Press, la percepción de que las amenazas externas se intensifican ha reforzado el llamado de Tusk a avanzar en el rearme y la cooperación militar entre los países de la UE, considerando fundamental el refuerzo de las capacidades defensivas colectivas.

El mensaje de Tusk, según el reporte de Europa Press, abordó también el riesgo de quedar relegados en la política internacional si la Unión Europea muestra signos de fragmentación o una postura de debilidad. La falta de respeto o de consideración tanto por parte de actores hostiles como de aliados históricos, señaló el primer ministro polaco, representaría un peligro tangible ante la actual coyuntura.

La demanda pública del primer ministro para renovar los compromisos con la unidad y elevar los niveles de defensa surge además después de declaraciones estadounidenses que han puesto en tela de juicio la continuidad de ciertos lazos y garantías tradicionales de seguridad. Estos cambios en la dinámica transatlántica añaden presión para que las naciones europeas refuercen su cooperación, de acuerdo con la información proporcionada por Europa Press.

La preocupación de Polonia se enmarca en una serie de desafíos recientes a la política exterior europea, en especial las pretensiones estadounidenses sobre Groenlandia y la prolongación del conflicto en Ucrania. El contexto internacional, según detalló Europa Press, ha llevado a un número creciente de gobernantes en el continente a señalar la urgencia de mantener la unidad política y fortalecer los mecanismos de defensa conjunta.

En suma, la advertencia de Donald Tusk resalta el riesgo de que Europa pierda influencia y capacidad de protección si no logra presentarse ante el mundo como una entidad coordinada y preparada ante amenazas externas, según la información difundida por Europa Press.