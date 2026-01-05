Agencias

Francia defiende la soberanía de Groenlandia y apunta a un rearme: "No podemos aceptar la impotencia"

Las autoridades de Francia han defendido este lunes la soberanía de Groenlandia ante las amenazas de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y han apuntado a un rearme y un aumento del gasto militar para hacer frente a la "impotencia" que acarrea esta situación.

"Groenlandia pertenece a los groenlandeses y los daneses. Son ellos los que deciden lo que quieren hacer. No podemos tolerar una modificación de las fronteras mediante la fuerza", ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores francés, Pascal Confavreux, durante una entrevista con la cadena de televisión TF1.

Con estas palabras, el portavoz ha reaccionado a las palabras de Trump sobre la isla, la cual espera poner bajo control estadounidense y forma parte de la Unión Europea. "Lo que dice Dinamarca es que Estados Unidos debe dejar de lado las amenazas, especialmente teniendo en cuenta que son dos aliados de la OTAN", ha recalcado Confavreux.

"Los estadounidenses y los daneses tienen un acuerdo en materia de seguridad lateral, por lo que los primeros tienen un acceso justo a Groenlandia", ha explicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Francia "no aceptará la impotencia".

Para ello, el país "se está preparando en términos de rearme militar". "El proyecto de ley del Gobierno busca aumentar el presupuesto militar pero también el refuerzo económico e industrial", ha dicho. "Una diplomacia no puede ser fuerte si no cuenta con una maquinaria económica potente", ha añdido.

Trump dice "necesitar" Groenlandia desde una perspectiva de "seguridad nacional" y apunta a que Dinamarca "no será capaz de hacerse cargo", si bien la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha pedido al mandatario "dejar de lado estas amenazas".

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

