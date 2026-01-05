Almeida reclama proceso democrático en Venezuela y carga contra Sánchez por no tener actitud firme contra "un dictador"

El papel de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela recibió el respaldo de la mayoría de los venezolanos, según recordó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien también resaltó la influencia de María Corina Machado en el proceso democrático venezolano. En declaraciones recogidas por Europa Press, Martínez-Almeida vinculó la reciente captura de Nicolás Maduro con la necesidad de fortalecer la democracia en Venezuela y criticó la respuesta del ejecutivo español ante la situación.

Según informó Europa Press, el regidor madrileño expresó que la detención de Maduro representa “una buena noticia” al considerar que implica la salida de “un dictador menos en el mundo”, pero planteó que la verdadera satisfacción solo sería posible con el establecimiento de un proceso democrático donde “los venezolanos tengan el protagonismo para decidir libremente su futuro”. Martínez-Almeida insistió en que la reacción generalizada ante estos acontecimientos debe basarse no solo en la celebración puntual de la caída de un dirigente, sino en la exigencia de elecciones libres y en el reconocimiento del papel central del pueblo venezolano en la toma de decisiones sobre su destino nacional.

El alcalde detalló que, en julio de 2023, la ciudadanía venezolana expresó su “respaldo mayoritario” a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo del país y destacó el rol de María Corina Machado, a quien definió como “un faro de esperanza para la democracia y los derechos no solo en Venezuela, sino en el mundo” según publicó Europa Press. Martínez-Almeida enfatizó que, durante el mandato de Maduro, se desconoce la voluntad de los venezolanos y se despoja a las figuras opositoras de sus cargos y libertades. El alcalde también subrayó que, al margen de la salida física de María Corina Machado, su liderazgo y mensaje se mantienen vigentes y siguen ejerciendo influencia en la lucha democrática venezolana.

En su valoración personal, Martínez-Almeida atribuyó a Maduro responsabilidades que van desde el liderazgo en redes del narcotráfico hasta el desplazamiento de los legítimos representantes políticos elegidos por la población. El alcalde consideró que el expresidente “usurpó el poder” y subrayó que durante su gestión Venezuela perdió garantías democráticas. “Despojó a Edmundo González Urrutia de su condición de presidente legítimo de Venezuela y obligó a María Corina Machado a ocultarse”, explicó según consignó Europa Press.

En cuanto al papel del Gobierno español, Martínez-Almeida cuestionó la actitud del presidente Pedro Sánchez. El regidor planteó que “tan incompatible resulta condenar a Estados Unidos por su actuación como no haber mantenido una postura clara ante la situación en Venezuela”. Expresó su deseo de que la firmeza demostrada por Sánchez contra las acciones estadounidenses se hubiese replicado frente a las decisiones de Maduro, señalando como insuficientes las acciones diplomáticas españolas. “Solo ha contribuido a prolongar la falta de democracia en Venezuela y facilitar que Maduro permanezca en el poder”, sentenció el alcalde madrileño.

Martínez-Almeida remarcó, según informó Europa Press, la contradicción que detecta en la postura gubernamental española frente a la crisis venezolana. Sostuvo que apoyar la continuación de Maduro en el gobierno y, a la vez, censurar a Estados Unidos es “incompatible”, y responsabilizó directamente a Sánchez de esa dualidad. Aseguró que “la contradicción no está en la postura del Partido Popular, sino en Pedro Sánchez”.

Al referirse a la manifestación realizada frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para condenar la intervención del país norteamericano, el alcalde reconoció el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse en defensa de sus opiniones, destacando que en España existe libertad para tales acciones, a diferencia del contexto venezolano. Sin embargo, realizó observaciones sobre la legitimidad de algunos convocantes, añadiendo, según reportó Europa Press, que quienes participaron “son los mismos que apoyaron a Maduro”. Martínez-Almeida añadió que, si durante años hubiesen protestado frente a la Embajada de Venezuela oponiéndose a las acciones del anterior mandatario, podrían reclamar legitimidad en sus demandas. No obstante, aclaró que no habría asistido a esa manifestación y se distanció públicamente de los organizadores.

Europa Press detalló que el alcalde de Madrid cerró sus declaraciones reiterando su apoyo a una transición que priorice la decisión soberana de los venezolanos y defendió la importancia de mantener una política española más contundente hacia quienes, desde su perspectiva, han vulnerado los procesos democráticos en Venezuela.