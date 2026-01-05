Accem intensifica el acompañamiento a las personas venezolanas que atiende en C-LM tras la detención de Maduro

El deseo de poder transitar con tranquilidad por las calles surge con frecuencia en los testimonios de venezolanos residentes en Castilla-La Mancha, quienes destacan la seguridad y convivencia que han encontrado en España como uno de los aspectos que más valoran de su vida actual. Este sentimiento se ha hecho más patente en el contexto de los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, que han provocado una respuesta emocional compleja, caracterizada por la esperanza en un cambio democrático y, a la vez, por una incertidumbre significativa ante el futuro inmediato de su país de origen.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la organización Accem ha reforzado su apoyo a la comunidad venezolana en Castilla-La Mancha, intensificando las acciones de acompañamiento y cuidado ante el impacto emocional derivado de la detención de Nicolás Maduro. El responsable de Accem en la región, Braulio Carlés, detalló que se ha incrementado la atención a las personas venezolanas en los dispositivos de la entidad, especialmente ante la mezcla de sentimientos que atraviesan en estos días marcados por la inestabilidad y los cambios políticos.

Según los datos proporcionados por Accem y difundidos por Europa Press, durante el presente año la organización ha atendido a 1.380 venezolanos repartidos en diferentes provincias de Castilla-La Mancha. De estos, 413 han residido o recibido atención en Guadalajara, 493 en Toledo, 340 en Albacete, 179 en Ciudad Real y 5 en Cuenca. Carlés puntualizó que la mayor parte de este colectivo cuenta con su situación administrativa regularizada, lo que les ha permitido integrarse en la vida social y laboral regional. Sin embargo, subrayó que el arraigo en España no ha diluido los lazos emocionales con Venezuela, que se mantienen especialmente intensos en momentos de tensión o cambio político.

El responsable de Accem explicó al medio Europa Press que la comunidad venezolana experimenta, de forma generada, un sentimiento a caballo entre la esperanza y el miedo. “Muchas personas desean que este momento sea el inicio de un camino hacia la democracia y la libertad, pero al mismo tiempo no saben qué va a pasar y esa incertidumbre pesa mucho”, expuso Carlés. Estos estados de ánimo se han manifestado en acciones colectivas, como la concentración pacífica que se registró el domingo en las inmediaciones de la plaza de Santo Domingo, en Guadalajara, donde un grupo reducido se reunió para compartir emociones y favorecer el respaldo mutuo, evitando mensajes o consignas políticas.

La posición de Accem, reiterada por su representante regional, plantea como prioritario el acompañamiento cercano y empático, sin juicios ni valoraciones sobre las decisiones ni los estados emocionales de las personas atendidas. Carlés afirmó a Europa Press que el foco de la organización sigue estando en la promoción de la paz y el diálogo como bases para avanzar hacia una democracia real en Venezuela. “Nuestro discurso se basa en la cultura de la paz. Ojalá este sea un punto de partida para que Venezuela pueda avanzar hacia una democracia real, vivida desde el diálogo, la libertad y el respeto”, transmitió.

El informe recogido por Europa Press añade que la tranquilidad y la posibilidad de convivir de manera segura en España forman parte de los valores más recurrentes en los relatos de los venezolanos en la región. Algunos de ellos subrayan que en España han aprendido a valorar cuestiones cotidianas, como poder salir de casa sin temor, lo que para muchos constituye una de las aspiraciones centrales de la comunidad.

Sostenido en estos pilares, el trabajo de Accem en Castilla-La Mancha aspira a mantener el acompañamiento y la atención individualizada a quienes viven este proceso de adaptación y de arraigo en medio de una coyuntura internacional compleja. Según afirmó Carlés en la publicación de Europa Press, se insiste en la necesidad de combinar la prudencia con una actitud humana, que permita afrontar las incertidumbres sin perder de vista el componente colectivo y solidario del apoyo. La organización ratificó que su papel es “acompañar y cuidar a las personas, sin juzgar, en un momento tan delicado”.

El impacto emocional que recae sobre la comunidad venezolana se vincula no solo al seguimiento de la actualidad política, sino también a la experiencia migratoria y al modo en que los cambios en su país de origen repercuten en su cotidianidad fuera de sus fronteras. Europa Press recoge el testimonio de quienes ven en el presente una oportunidad para el cambio, aunque también asumen los riesgos y temores asociados a la ausencia de certezas jurídicas y políticas.

En Guadalajara y en toda Castilla-La Mancha, la proporción significativa de venezolanos atendidos este año por Accem evidencia la magnitud de la diáspora y la relevancia de los servicios de integración que les han permitido insertarse en distintos ámbitos laborales y sociales. Según el reporte del medio, la combinación entre confianza en el futuro y cautela ante lo desconocido marca la pauta en el diálogo de cada día, tanto a nivel familiar como comunitario.

El enfoque de Accem, reiterado en las entrevistas de Europa Press, recalca la importancia de cuidar la esfera emocional y familiar de la comunidad venezolana, priorizando la escucha activa y el reconocimiento de las dificultades asociadas a la distancia, el desarraigo y el temor a las consecuencias del acontecer político en Venezuela.