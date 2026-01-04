Vuelve la electricidad a 7.000 hogares de Berlín tras un presunto sabotaje que ha afectado a 40.000 viviendas

La reactivación del suministro eléctrico a parte de los afectados se produjo en la madrugada, cuando la distribuidora Stromnetz Berlin anunció que a las 03:23 horas del 4 de enero logró devolver la energía a unos 7.000 hogares y 150 empresas, principalmente en la zona de Lichterfelde. Según consignó el medio, la operación de restablecimiento se realizó de forma gradual, aunque miles de viviendas y comercios del distrito de Steglitz-Zehlendorf continuaban sin electricidad en condiciones particularmente adversas, ya que las temperaturas rondaban los cero grados centígrados.

El medio detalló que el corte masivo se desencadenó tras un incendio que dañó un cable eléctrico, acto que ha sido objeto de investigación por parte de la policía ante la sospecha de un posible sabotaje. Esta hipótesis cobró fuerza luego de que el servicio de seguridad del Estado, encargado de delitos de carácter político, recibiera una carta en la que se atribuía la acción de manera explícita. Aunque la autenticidad de este documento sigue bajo observación policial, la portavoz de la senadora de Economía de la ciudad-estado de Berlín, Franziska Giffey, declaró que existen fuertes sospechas de que podría tratarse de un acto intencionado.

De acuerdo con lo publicado, casi 40.000 hogares en Berlín y más de 2.000 negocios permanecieron sin servicio eléctrico durante alrededor de 24 horas. El corte repercutió en diferentes aspectos de la vida diaria de la zona afectada, impactando no solo a domicilios particulares que quedaron sin calefacción, sino también a servicios como el alumbrado público, telecomunicaciones móviles y semáforos, así como al funcionamiento de cámaras frigoríficas en supermercados y otros locales comerciales.

Stromnetz Berlin comunicó que la solución definitiva para todos los afectados podría demorar, anticipando que sólo habría una restauración completa del suministro a lo largo del jueves por la tarde. Este pronóstico llegó luego de que, el sábado anterior, la empresa eléctrica informara a unos 10.000 hogares del distrito de Lichterfelde sobre una inminente reconexión eléctrica que finalmente no se materializó en ese momento.

El contexto del incidente llevó a las autoridades a comparar este último ataque con otro similar ocurrido en septiembre en la misma ciudad, cuando se perpetró un acto de sabotaje contra dos torres de alta tensión en el sureste de Berlín, causando un apagón de varios días. Stromnetz Berlin subrayó que existen similitudes operativas entre ambos casos, lo que refuerza la línea de investigación que apunta hacia una motivación política.

Según reportó la fuente, las pesquisas policiales se enfocan tanto en la identificación de los responsables directos como en el análisis de la carta recibida y de los posibles nexos con otros eventos de características comparables. Hasta ahora, no se cuenta con información concluyente sobre la autoría ni sobre los motivos concretos detrás de este presunto sabotaje.

El corte de energía, según informó el medio, agravó las condiciones de los residentes en uno de los periodos más fríos del invierno, generando preocupación por el acceso a calefacción y la preservación de alimentos. Asimismo, las empresas vinculadas a la cadena de suministro alimentaria y otras actividades esenciales experimentaron interrupciones considerables en sus operaciones diarias.

La investigación policial mantiene la hipótesis del incendio provocado, motivada por la recepción del mensaje reivindicatorio, aunque los agentes continúan explorando otras posibles líneas conforme avancen los peritajes técnicos y el análisis de daños en la infraestructura eléctrica. Stromnetz Berlin reiteró su compromiso por restablecer el servicio a la mayor brevedad posible y colabora con las autoridades en la revisión de los sistemas de seguridad eléctrica en la capital alemana.