Vox reprocha a Feijóo que "aplaudiera" a Correa y dice a Puente que los venezolanos deseaban que llegará el día de hoy

El intercambio de mensajes en la red social ‘X’ marcó el tono de la jornada política, cuando Vox recordó la reacción de diputados populares ante la reciente visita de Gustavo Petro al Congreso y cuestionó de manera pública la actitud del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Según informó Europa Press, el partido encabezado por Santiago Abascal retomó el episodio en el que Feijóo y parlamentarios del PP se levantaron para aplaudir al presidente colombiano durante su intervención en la Cámara Baja, mientras que los integrantes de Vox optaron por abandonar el hemiciclo.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Vox respondió así a un mensaje de Feijóo publicado este sábado, en el que el presidente del PP insistió en su compromiso con la protección de los ciudadanos españoles en Venezuela y reiteró su respaldo a una “transición democrática” en ese país, liderada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y por la dirigente opositora María Corina Machado. El medio consignó que la formación liderada por Abascal rebatió públicamente esa postura, recordando el apoyo expreso de los populares a Petro y contrastando su reacción con la de Vox durante la sesión parlamentaria.

El partido de Abascal subrayó la diferencia en el trato hacia el mandatario colombiano, a quien consideran alineado con posturas progresistas y, según la organización, alejado del modelo democrático que Vox reivindica para América Latina. Europa Press precisó que en su mensaje digital, Vox incluyó una referencia a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en el contexto de una cita en la que este acusaba a Estados Unidos de adoptar una actitud intervencionista y de marcarlo como el “siguiente” en ser arrestado por presuntos vínculos con el narcotráfico, según declaraciones recogidas por el propio medio.

La controversia en redes sociales no se limitó a la postura del PP respecto a América Latina, sino que incorporó también un cruce con el ministro de Transportes, Óscar Puente, dirigente socialista que en la misma plataforma había manifestado su preocupación sobre los acontecimientos políticos en Venezuela. Vox reaccionó señalando que, desde su perspectiva, los venezolanos aguardaban “el día de hoy” y que la inquietud expresada por Puente reflejaba las expectativas de su espacio político, y no necesariamente las del pueblo venezolano, según detalló Europa Press.

La discusión en el ámbito digital se produce en un contexto en que los partidos de la oposición y el oficialismo español discuten asuntos de política exterior relacionados con Venezuela y con la región sudamericana. La presencia en el Congreso del presidente Petro ha sido interpretada de modo diverso entre las formaciones políticas. Europa Press recopiló que, durante la visita, los diputados del PP optaron por aplaudir al dirigente colombiano, mientras que Abascal y sus compañeros de bancada expresaron su desacuerdo retirándose de la sala, una acción que el propio Vox destacó posteriormente en sus comunicaciones.

El respaldo manifestado por Feijóo a la transición que encabezan González Urrutia y Machado representa, según sus palabras recogidas por Europa Press, una prioridad política para el PP, que enfatiza la necesidad de defender los derechos de los residentes españoles en Venezuela, además de promover una salida democrática a la situación en ese país. La respuesta de Vox, en contraste, pone el énfasis en la actitud mostrada por los populares frente a gobiernos latinoamericanos que consideran afines a la izquierda y cuestionan la coherencia de las posiciones mantenidas por el PP en política internacional.

En lo relacionado con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, Vox recordó sus críticas a Estados Unidos, aludiendo al mensaje en que Correa fue señalado por el presidente estadounidense como objetivo de próximas acciones judiciales por su supuesta implicación en actividades ilícitas. Este caso sirve para Vox como ejemplo de sus advertencias sobre los riesgos que atribuyen a determinadas alianzas en la política latinoamericana, puntualizó Europa Press.

En lo que respecta al ministro Óscar Puente, Europa Press reportó que el integrante del gabinete de Pedro Sánchez reflexionó sobre la situación venezolana con la frase: “Lo que se temía, ya está sucediendo”. Vox replicó a este comentario alegando que quienes aguardaban los acontecimientos no eran los ciudadanos de Venezuela, sino el propio Puente y el entorno directivo del Partido Socialista, marcando así una distancia política y discursiva con el posicionamiento del gobierno respecto a los cambios en Venezuela.

Europa Press remarcó que estos mensajes y reacciones en plataformas digitales se insertan en una disputa más amplia entre las principales fuerzas políticas españolas sobre la interpretación y gestión de la coyuntura en países como Venezuela y Colombia, y reflejan las diferencias de criterio en torno a la legitimidad de ciertos mandatarios sudamericanos, la defensa de la democracia en el continente y el tratamiento oficial que reciben en España. La interacción pública a través de redes como ‘X’ evidencia el peso de la política exterior en el debate doméstico y la relevancia que otorgan los partidos tanto al simbolismo de los gestos parlamentarios como a las posiciones que manifiestan en el escenario internacional.