Venezuela denuncia ataques aéreos de EEUU sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira

El despliegue naval de fuerzas estadounidenses en las costas de Venezuela, acompañado por la incautación de petroleros y recientes amenazas directas del presidente Donald Trump sobre atacar territorio venezolano, quedó superado por la madrugada, cuando explosiones sacudieron Caracas y otras regiones. Según detalló el medio Europa Press, el Gobierno de Venezuela responsabilizó de manera directa a Estados Unidos por una serie de ataques aéreos que afectaron la capital del país y los estados de Aragua, Miranda y La Guaira, calificando los hechos como una agresión militar de extrema gravedad contra su territorio y población.

De acuerdo con Europa Press, la administración venezolana emitió una reacción oficial inmediata tras una serie de detonaciones percibidas en la madrugada en diversas zonas del país. Las autoridades venezolanas denunciaron que estos bombardeos tenían como propósito apoderarse de recursos estratégicos nacionales, incluyendo especialmente el petróleo y minerales, así como quebrar la independencia política venezolana a través de la fuerza. El comunicado del Gobierno enfatizó su postura de que las acciones de Estados Unidos constituyen un intento explícito de intervención y dominio, intensificando así la tensión diplomática y militar que ha caracterizado los últimos meses entre ambos países.

El medio Europa Press reportó que estas acusaciones forman parte de un contexto marcado por un deterioro progresivo de las relaciones bilaterales, en el cual Venezuela ha denunciado con anterioridad diversas formas de presión estadounidense, incluidas sanciones económicas, confiscación de embarcaciones petroleras y el masivo despliegue naval en aguas próximas. La última escalada ha elevado la confrontación al punto más crítico registrado recientemente, generando alarma tanto dentro de Venezuela como en la región.

Entre las reacciones internacionales más inmediatas y destacadas, Europa Press relató la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien también se ubicó como objetivo de la presión estadounidense. Petro utilizó su cuenta en la red social X para informar acerca de los ataques sobre Caracas y solicitó la intervención urgente de organismos multilaterales. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, expresó Petro, según recuperó el medio. El mandatario colombiano pidió la convocatoria sin demora del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo en el cual Colombia tiene representación activa desde el 1 de enero.

El medio Europa Press amplió que la denuncia venezolana presenta los ataques como parte de un proceso sistemático orientado a desestabilizar el país y apropiarse de sus recursos. Según las fuentes oficiales venezolanas citadas, la motivación estadounidense se encontraría en el interés económico respecto a las reservas petroleras y minerales, sumado a la intención de subyugar la autonomía política local. Esta declaración fue acompañada por un llamado a la comunidad internacional para condenar los hechos y respaldar la soberanía de Venezuela frente a lo que denominan una agresión extranjera.

En medio de la incertidumbre generada por el estruendo de las explosiones y la movilización de organismos de emergencia, la atmósfera en las ciudades afectadas vio multiplicada la preocupación ciudadana. Europa Press reseñó que las autoridades venezolanas recomendaron a la población mantenerse resguardada y estar atentos a futuras comunicaciones oficiales. El gobierno también instruyó a sus representaciones diplomáticas a demandar la condena internacional y a exigir la investigación inmediata de los hechos a través de los canales multilaterales pertinentes.

Europa Press señaló que, con estos acontecimientos, diversos líderes regionales y organizaciones internacionales han intensificado sus llamados para que entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) tomen medidas urgentes. El presidente colombiano, específicamente, insistió en la necesidad de que el Consejo de Seguridad establezca la legalidad internacional respecto de los ataques, lo que, en su opinión, contribuiría a frenar una escalada de mayor envergadura y a garantizar la estabilidad en la región.

Según lo consignó Europa Press, la denuncia del Gobierno venezolano enfatizó que la “gravísima agresión militar” no solo infringe el derecho internacional, sino que también pone en riesgo la vida y la integridad de la población civil. En el comunicado, las autoridades interpelaron directamente a la comunidad internacional a no permanecer indiferente ante lo que describen como una violación sin precedentes de la soberanía nacional, subrayando que el objetivo estadounidense responde a intereses geoestratégicos vinculados a los recursos energéticos del país.

El medio detalló que la reacción venezolana llegó tras un largo periodo de alta tensión bilateral. En este contexto, los episodios recientes representan una escalada relevante y han colocado la situación regional en el centro de la atención internacional. Parlamentarios, diplomáticos y analistas de la zona se enfocan en las posibles repercusiones de los ataques en el marco de la seguridad colectiva y la gobernabilidad regional, según Europa Press.

Las repercusiones de las acciones denunciadas incluyeron además la intensificación de patrullajes y nuevas medidas de seguridad en áreas urbanas y rurales potencialmente afectadas por futuros ataques. Europa Press precisó que los organismos de seguridad venezolanos redoblaron esfuerzos para monitorear infraestructuras estratégicas y coordinaron con autoridades civiles para responder ante cualquier contingencia derivada de la situación militar.

En lo relativo a la respuesta institucional, la cancillería venezolana ha enviado comunicaciones formales ante organismos internacionales para exigir una investigación imparcial y medidas de protección para la población expuesta. El llamado venezolano se extendió a gobiernos aliados y a una revisión del papel de Estados Unidos en la región, cuestión que, según Europa Press, continúa generando debates y pronunciamientos en diferentes foros multilaterales.

Europa Press concluyó que la persistencia de la crisis marca un hito en la relación de Venezuela con Estados Unidos y amplía la brecha diplomática existente, desplazando la discusión sobre sanciones y bloqueos hacia el terreno de las operaciones militares abiertas y la intervención directa. El reclamo venezolano, sumado a la presión de otros líderes regionales, ubica la situación bajo observación internacional persistente, mientras se espera la evaluación formal de los organismos multilaterales sobre la legalidad y consecuencias de la acción militar denunciada.