(Previa) Levante, Oviedo y Girona comienzan el año a domicilio y buscando la zona de salvación

Marcao, defensor del Sevilla FC, cumplirá una sanción de seis partidos tras ser castigado por menospreciar al árbitro según reportó Europa Press. La ausencia del jugador se une a la de Matías Almeyda, sancionado con un encuentro por sus declaraciones en una rueda de prensa que siguió a la derrota en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, incidente que cortó la racha de dos fechas en las que el equipo sumó puntos. Sevilla recibe al Levante UD este domingo desde las 14:00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el club visitante estrena al técnico portugués Luís Castro con el objetivo de acercarse a la permanencia.

Según detalló Europa Press, el Levante se presenta en esta visita estando último en LaLiga EA Sports, con diez puntos y un partido aplazado, a seis unidades de la zona de permanencia que marca el Valencia. Desde la victoria obtenida el 4 de octubre —última hasta la fecha y lograda ante el Real Oviedo cuando dirigía Julián Calero— el cuadro granota ha sumado seis derrotas y dos empates en el campeonato liguero. Además de lidiar con la presión del descenso, la plantilla enfrenta bajas importantes: Manu Sánchez debe cumplir ciclo de amonestaciones, Etta Eyong permanece concentrado con la selección de Camerún, Unai Elgezabal y Roger Brugué figuran lesionados, mientras que Víctor García y Goduine Koyalipou presentan molestias físicas.

En la vereda opuesta, el Sevilla busca dejar atrás la eliminación en Copa del Rey a manos del Deportivo Alavés (1-0) y superar la reciente caída en liga frente al Real Madrid (2-0). El equipo andaluz llega a la jornada en la décima posición, sumando veinte puntos, cinco por encima de los puestos de descenso y a ocho de la clasificación a competiciones europeas, cuyo límite lo establece el Real Betis. Europa Press consignó que el técnico deberá planificar el encuentro sin poder contar con Marcao, Alfon, Gabriel Suazo y Ruben Vargas, todos por lesión, ni con Akor Adams y Chidera Ejuke, ambos convocados por sus selecciones para Copa África.

El Real Oviedo, con once puntos y ubicado en el penúltimo lugar de la tabla, encara una racha de diez jornadas sin obtener la victoria. Según indicó Europa Press, los asturianos, quienes suman un punto más que el Levante aunque han jugado un partido extra, afrontan el desafío de revertir la tendencia este domingo en el estadio de Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés desde las 18:30 horas. El conjunto, bajo la dirección de Guillermo Almada estrenado en el cierre de 2025 con un empate ante el RC Celta (0-0), no ha logrado anotar en las últimas siete fechas y se destaca como el equipo con menor cifra de goles a favor —siete— y el tercero con más tantos en contra, con veintiséis. Ovie Ejaria y Nacho Vidal quedan fuera de la convocatoria por parte del Oviedo.

De acuerdo con información de Europa Press, el Deportivo Alavés, decimosexto en la competencia y con dieciocho puntos —tres por encima de los puestos de descenso—, ha caído en cinco de sus recientes seis duelos ligueros, aunque mantiene el ánimo tras eliminar al Sevilla en Copa. Su rendimiento ofensivo sigue bajo, pues solo el Oviedo, Getafe y Rayo han registrado menos goles, con catorce anotaciones. Víctor Parada figura como baja confirmada, mientras que la presencia de Lucas Boyé permanece en duda tras un reciente entrenamiento con el equipo.

En Palma de Mallorca, el Girona FC, antepenúltimo de la clasificación con dieciséis puntos, visita al RCD Mallorca, que afronta la jornada desde la decimotercera posición y con dieciocho puntos a su favor. Los catalanes, dirigidos por Míchel, han perdido dos de sus últimos tres partidos en el campeonato tras un noviembre positivo en el que superaron al Alavés y empataron ante Real Betis y Real Madrid, según contó la agencia Europa Press. La tendencia cambió en diciembre, con caídas ante Elche y Atlético de Madrid (ambos partidos con marcador 3-0), además de una eliminación copera frente al Ourense CF. Solo la victoria obtenida ante la Real Sociedad (1-2) permitió al Girona recobrar algo de aire en la tabla.

La plantilla del Girona para este partido no contará con Azzedine Ounahi, concentrado con la selección de Marruecos, además de Juan Carlos Martín, Donny van de Beek, Cristian Portu, Abel Ruiz, Christian Stuani y Ricard Calero, todos lesionados. El Mallorca, que ha sumado en las cuatro jornadas previas —un triunfo y tres empates—, aún busca alejarse del riesgo de descenso y ha recuperado a Omar Mascarell, quien regresa tras salir de la Copa África, según detalló Europa Press.

La programación de la decimoctava fecha de LaLiga EA Sports contempla además los partidos Real Madrid contra Real Betis a las 16:15 horas, y Real Sociedad frente a Atlético de Madrid a partir de las 21:00 horas. Durante esta fecha, los equipos en la parte baja de la clasificación afrontan compromisos fundamentales para sus expectativas en el campeonato, con limitaciones en las plantillas ocasionadas por ausencias por lesión, sanciones y convocatorias internacionales, de acuerdo con el reporte publicado por Europa Press.