Milei celebra con un "viva la libertad, carajo" la captura de Maduro por EEUU

Durante la intervención militar estadounidense que derivó en la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, el presidente argentino Javier Milei manifestó una vez más sus críticas hacia la administración bolivariana, exigiendo la condena de su modelo político y subrayando el riesgo que representa para la región. Según consignó el medio, Milei utilizó las redes sociales para pronunciar su tradicional consigna: “viva la libertad, carajo”, celebrando la captura producida en el contexto de una ofensiva con bombardeos en Caracas y sus alrededores. El jefe de Estado argentino añadió que “la libertad avanza” y vinculó su pronunciamiento a sus últimas intervenciones públicas sobre la situación venezolana.

El medio informó que el comunicado de Milei incluyó un fragmento de su discurso en la cumbre del Mercosur del pasado 20 de diciembre, celebrada en Foz de Iguazú, Brasil. En esa ocasión, Milei había respaldado la presión ejercida por Estados Unidos y el entonces presidente Donald Trump contra el gobierno de Maduro, argumentando la necesidad de una postura firme internacional frente a “experimentos autoritarios”. De acuerdo con lo publicado, Milei afirmó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos a los demás a condenar este experimento autoritario”.

En ese mismo encuentro con líderes regionales, Milei reiteró su preocupación ante lo que describió como una “dictadura atroz e inhumana” bajo la administración de Maduro, a la que calificó como “narcoterrorista”. En palabras difundidas por el medio, insistió en que la continuidad de ese poder político “extiende una sombra oscura sobre nuestra región”, alertando que su permanencia podría acarrear consecuencias negativas para la totalidad del continente. El mandatario argentino sostuvo que “este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo”.

De acuerdo con lo informado, el episodio que motivó la declaración de Milei se produjo tras una operación militar de Estados Unidos en la capital venezolana y zonas aledañas, donde se registraron bombardeos que precedieron a la detención de Maduro. El presidente argentino manifestó satisfacción ante el desarrollo de los acontecimientos y reafirmó su alineamiento con políticas que buscan presionar al régimen venezolano mediante acciones concretas.

Según consignó el medio, la posición de Milei respecto a la crisis venezolana ha sido constante en sus intervenciones públicas, instando tanto a actores regionales como a la comunidad internacional a expresar un rechazo inequívoco hacia la administración de Maduro. La celebración de Milei por la intervención y sus declaraciones en cumbres anteriores subrayan su postura de firmeza frente al gobierno bolivariano.

El medio detalló que, además del mensaje en redes sociales y el video de su pasada comparecencia, Milei se refirió al futuro de la región en referencia a los acontecimientos en Venezuela, subrayando la necesidad de evitar que crisis políticas bajo regímenes afines a Maduro generen inestabilidad más allá de sus propias fronteras. Añadió que, según su visión, la situación venezolana afecta de forma directa a otros países latinoamericanos, por lo que abogó por una respuesta colectiva.

La respuesta de Milei a la captura de Maduro se inscribió en su discurso habitual, donde la libertad y el rechazo frontal a regímenes de corte autoritario ocupan un lugar central. Tal como publicó el medio, el presidente argentino mantiene su llamado a gobiernos de la región para que tomen una posición activa ante episodios de represión política y vulneración de derechos en Venezuela.

Milei reforzó su visión geopolítica regional, señalando que la crisis venezolana continúa representando, en su criterio, un desafío para Latinoamérica. Según lo consignado, su respaldo a las medidas adoptadas por Estados Unidos se expresó de manera explícita tanto en su plataforma digital como en sus intervenciones ante el Mercosur, donde la condena a la administración de Maduro ocupó un lugar principal en su agenda exterior reciente.

Al mencionar la intervención militar estadounidense y la detención de Maduro, Milei enfatizó la importancia de mantener el rechazo a lo que considera experimentos políticos contrarios a los valores democráticos compartidos en la región. Según detalló el medio, su reacción fue acompañada por el argumento de que ignorar estas situaciones podría tener repercusiones ampliadas en los países vecinos.

La cobertura del medio mostró a Milei utilizando tanto argumentos políticos como sociales para justificar su postura: vinculó la situación venezolana con “una sombra oscura” que, en sus palabras, no puede seguir afectando al continente. En su mensaje, Milei reiteró la necesidad de “liberar al pueblo venezolano” mediante acciones internacionales dirigidas a debilitar la continuidad del gobierno de Maduro.

El episodio marcó un nuevo capítulo en la política exterior de Argentina bajo Milei, caracterizada por el respaldo a medidas fuertes frente a gobiernos que considera autoritarios en la región. Según publicó el medio, la repercusión del mensaje de Milei reflejó no solo su apoyo a la intervención militar en Caracas, sino también su llamado a otras naciones latinoamericanas para sumarse al rechazo del régimen de Maduro.

De acuerdo con el medio, la utilización de redes sociales para difundir este mensaje y el empleo de consignas ya identificadas con el presidente argentino formó parte de una estrategia comunicacional constante. El video de su intervención en la cumbre del Mercosur funcionó como recordatorio de una línea política sostenida en el tiempo respecto a la crisis en Venezuela y la necesidad, según Milei, de una respuesta categórica ante modelos políticos que percibe como una amenaza para la estabilidad regional.