Alejandra Rubio se desmarca de las declaraciones de José María Almoguera y asegura estar "muy bien"

Las últimas semanas no están siendo fáciles para la familia Campos, muy marcada por las tensiones internas y por la exposición pública de sus diferencias, especialmente a raíz de las declaraciones de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y primo de Alejandra Rubio, que han añadido presión a un final de año ya de por sí delicado para el clan. En medio de este contexto, cada gesto y cada palabra de las integrantes de la familia se analiza al detalle, mientras intentan compaginar sus compromisos profesionales con una vida privada cada vez más condicionada por los frentes abiertos.

En este escenario, Alejandra Rubio prefiere mantenerse al margen y opta por la prudencia al ser preguntada por las palabras de su primo. Con gesto serio pero educado, deja claro que no quiere alimentar la polémica y zanja el tema con un conciso: "No voy a opinar del tema. Lo siento muchísimo, ya sabéis". Una respuesta con la que marca distancia y deja entrever que no desea entrar en debates públicos sobre asuntos familiares.

Cuando se le cuestiona por cómo le han sentado a su madre, Terelu Campos, esas declaraciones de su sobrino, Alejandra mantiene la misma línea de discreción. "Lo siento mucho, ¿vale? Disfruta", responde, evitando valorar el impacto emocional en su madre y tratando de rebajar la tensión en plena conversación. Con estas palabras, la colaboradora protege a su madre y esquiva cualquier titular que pueda reavivar el conflicto.

Pese a la situación, la influencer envía un mensaje de tranquilidad sobre su propio estado anímico. Preguntada por cómo se encuentra, responde con firmeza: "Yo estoy muy bien, ¿vale?", una frase breve pero significativa con la que intenta dejar claro que, al menos en lo personal, se siente fuerte y serena. Su actitud prudente, esquivando el conflicto directo y centrada en transmitir calma, confirma su voluntad de no avivar más el incendio mediático que rodea en estos momentos a la familia Campos.