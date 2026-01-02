15,1 millones de espectadores siguieron las Campanadas 2025 por televisión, las menos vistas desde 2017

El análisis elaborado por Barlovento Comunicación, con datos aportados por Kantar Media y publicado el 2 de enero de 2026, señala que en el minuto exacto de la medianoche del 31 de diciembre de 2025, el consumo televisivo registró un total de 16 millones de espectadores, cifra que representa una reducción de 999.000 espectadores respecto al mismo momento del año anterior, es decir, una caída del 5,9%. Este registro marca uno de los niveles de seguimiento más bajos de la última década para las tradicionales campanadas de fin de año, según detalló el informe.

Según publicó Barlovento Comunicación apoyándose en la información de Kantar Media, el número de espectadores que sintonizó la transmisión de las campanadas 2025 ascendió a 15,1 millones en las distintas cadenas nacionales y autonómicas. Este dato implica un descenso de 1.004.000 espectadores en comparación con el año 2024, cuando la audiencia alcanzó los 16,1 millones de personas. El informe subraya que estas cifras sitúan la retransmisión de la medianoche del 31 de diciembre como la menos vista desde 2017.

La cuota de pantalla total que alcanzaron las 30 cadenas de televisión que emitieron las campanadas fue del 94,3%, una ligera disminución de 0,3 puntos porcentuales frente al periodo anterior, según consignó el medio especializado. Este porcentaje refleja el peso dominante de la televisión en la cultura festiva española, aunque el descenso registrado indica que el impacto de esta tradición en la audiencia pública continúa mostrándose en retroceso durante los últimos años.

Barlovento Comunicación remarcó en su estudio, basado en cifras de Kantar Media, que el seguimiento de las campanadas y el consumo total de televisión durante el minuto de las 24:00 horas marcan una tendencia descendente. El informe recopila el histórico de la audiencia media del momento exacto del cambio de año en los últimos nueve años y muestra que la edición de 2025 ha sido la menos seguida desde 2017. La caída en el número absoluto de espectadores y en la cuota de pantalla resalta una evolución en los hábitos de consumo audiovisual de la población española cada nochevieja.

Estos datos, según el análisis de Barlovento Comunicación, sugieren que el atractivo de la televisión para los grandes eventos colectivos, como las campanadas del 31 de diciembre, pierde fuerza en comparación con años anteriores, pese al alto porcentaje de cuota de pantalla que sigue concentrando la retransmisión en la franja de medianoche. El recuento de casi un millón de telespectadores menos en solo un año evidencia el debilitamiento progresivo de la convocatoria televisiva en torno al final de año.