El aporte de España en la promoción de energías limpias y su participación decisiva en proyectos esenciales para la integración europea se consolidaron con la intervención de empresas españolas en todo el continente y la recepción de inversiones europeas en sectores clave. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, estas contribuciones fueron destacadas durante la celebración del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, un hito valorado por las máximas autoridades europeas y responsables gubernamentales españoles.

Según informó Europa Press, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitió un mensaje institucional con motivo de esta efeméride, en el que definió los cuarenta años de España en el seno de la Unión como "un hito en la unidad europea". Von der Leyen subrayó el profundo proceso de transformación experimentado por el país durante este periodo: "La historia reciente nos había separado, pero escogisteis un futuro democrático, y regresasteis a vuestra casa, en el corazón de Europa. Ha sido un viaje increíble", expresó la dirigente comunitaria, según recogió Europa Press.

La presidenta de la Comisión hizo énfasis en la evolución social y económica vivida en España, poniendo de relieve tanto la modernización de las infraestructuras como los avances en la cohesión territorial. Von der Leyen mencionó que "España es ahora un motor económico, con la segunda economía más avanzada del mundo en el sector del turismo", y destacó su papel de vanguardia en materia de energías renovables y transporte sostenible. A su juicio, la colaboración estrecha entre España y el resto de países miembros ha favorecido a toda la Unión, permitiendo afrontar proyectos estratégicos como la adopción de la moneda común y la ampliación del bloque, informó Europa Press.

El medio Europa Press también consignó que Von der Leyen atribuyó a España un papel relevante en el liderazgo global de la UE en energías limpias y digitalización. Detalló que empresas españolas han extendido sus operaciones por Europa, al tiempo que la Unión ha canalizado importantes inversiones hacia mejoras en la calidad de vida. Entre las actuaciones enumeradas destacan la modernización de los sistemas de transporte, el impulso de estaciones de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, la protección de bienes culturales como la Alhambra y el Camino de Santiago, la construcción de hospitales —como el de A Coruña—, la promoción de vivienda social y la extensión de la banda ancha en más de 7 millones de hogares.

En sus declaraciones, Von der Leyen resaltó el vínculo entre las inversiones europeas y las prioridades sociales, poniendo como ejemplo la protección del patrimonio y el refuerzo de las redes sanitarias y tecnológicas. La presidenta concluyó su intervención con una alusión al carácter conjunto de la trayectoria europea de España: "Una gran historia que hemos sabido escribir juntos", además de trasladar una felicitación a la ciudadanía por esta efeméride.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó esta celebración como ocasión para reivindicar el rol de Europa en el desarrollo moderno de España. Según publicó Europa Press, Sánchez expresó en la red social X su opinión respecto a la integración: "Europa es lo mejor que le ha pasado a España". Para el jefe del Ejecutivo, el ingreso del país en las Comunidades Europeas hace cuarenta años supuso una oportunidad de progreso y se transformó en la palanca fundamental para la transformación de la sociedad y la economía españolas. Sánchez llamó a defender el proyecto europeo como espacio de paz y solidaridad, temas que, según Europa Press, estuvieron presentes en sus mensajes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también se refirió a la importancia del aniversario. Según detalló Europa Press, Albares identificó la fortaleza de España como un elemento multiplicador de la estabilidad y la democracia en la Unión. Manifestó en X: "Hace 40 años España entró en las Comunidades Europeas. Reforzábamos Europa y Europa nos dio solidaridad y progreso. Hoy, una España fuerte y democrática supone una Europa fuerte y democrática. Por eso, trabajamos por una Europa unida, potente y que dé una salto de soberanía".

Europa Press recordó que la incorporación de España a las Comunidades Europeas se produjo oficialmente el 1 de enero de 1986, integrándose entonces en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Desde esa fecha, el país ha desempeñado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en cinco ocasiones, la primera durante el primer semestre de 1989 y la más reciente en el segundo semestre de 2023. Otras presidencias tuvieron lugar en el segundo semestre de 1995, el primer trimestre de 2002, y el primer semestre de 2010.

La representación española en la Comisión Europea también constituye otro aspecto relevante señalado por Europa Press. Desde su adhesión, España ha tenido nueve miembros comisarios. Inicialmente, cuando los estados miembros eran menos que los 27 actuales, cada país designaba dos representantes, pero desde la ampliación de 2004 esta cifra se redujo a uno por país. Algunos integrantes destacados han sido Abel Matutes y Manuel Marín, que formaron parte de la comisión dirigida por Jacques Delors desde 1986, quedando Marín incluso como vicepresidente y como presidente en funciones en 1999 tras la renuncia de Jacques Santer. Otros nombres vinculados al cargo han sido Marcelino Oreja, Loyola de Palacio y Pedro Solbes. A partir de 2004, Joaquín Almunia asumió la responsabilidad y llegó a ocupar la vicepresidencia y la cartera de Competencia durante los mandatos de José Manuel Durao Barroso.

La sucesión de representantes continuó con Miguel Arias Cañete, quien integró la comisión de Jean Claude Juncker hasta 2019. Posteriormente, con Ursula von der Leyen al frente, Josep Borrell fue designado como vicepresidente responsable de la política exterior y, en la actualidad, Teresa Ribera ocupa la Vicepresidencia y la cartera de Transición Limpia.

Según Europa Press, todos estos elementos reflejan la implicación de España en la construcción europea, desde el impulso de inversiones y modernización de infraestructuras hasta su papel como referente en energías renovables y políticas de integración.