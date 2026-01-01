Elena, Coral, Erik y María, los primeros bebés nacidos en España al compás de las campanadas de 2026

El nacimiento de Cloe, la primera hija de María José y Francisco Javier en Huelva, tuvo lugar apenas un minuto después de la medianoche, en un escenario donde la bienvenida al año 2026 se vivió de manera especial en hospitales de distintos puntos de España. Según informó Europa Press, varios partos se produjeron de forma simultánea durante las campanadas en diferentes regiones del país, marcando así el inicio del nuevo año con la llegada de Elena, Coral, Erik y María, que vinieron al mundo exactamente a las 00.00 horas en hospitales de Huesca, Ourense, Alcázar de San Juan y Ciudad Real, respectivamente.

Elena Cortina Gistau nació segundos después del inicio del año en el Hospital de Barbastro, Huesca, con un peso de 3.250 gramos y una estatura de 48,1 centímetros, comunicó el Gobierno de Aragón a Europa Press. A 900 kilómetros de distancia, el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense acogió el nacimiento de Coral Conde Cid a la medianoche, con 2.900 gramos de peso, siendo la hija de Iria Andrea Cid y Yago Conde, según detalló el Sergas. Erik y María llegaron también justo a las 00.00 horas: el primero en el Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, hijo de Diego y María —vecinos de esa localidad— tras una cesárea, con 3,9 kilos y 51,5 centímetros; la segunda en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, hija de María Isabel y Julián, con 3.610 gramos y la misma longitud que Erik. Ambas intervenciones se realizaron mediante cesárea, informó la Junta de Castilla-La Mancha.

Europa Press consignó que tras ellos, Cloe llegó al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva a las 00.01 horas, con 3.250 gramos y 49 centímetros al nacer. En este caso, la niña es la primogénita de sus padres y tanto la madre como la recién nacida presentan evolución favorable, informó la Junta de Andalucía. Poco después, en el Hospital Valdecilla de Santander, Nel nació a las 00.04 horas, alcanzando los 3.535 gramos. Nel es el primer hijo de Eva Bueno, residente en Torrelavega. El parto fue eutócico sin complicaciones, comunicó el Gobierno de Cantabria.

En el País Vasco, el primer nacimiento de 2026 registrado fue el de Ailany a las 00.29 horas en el hospital de Basurto, Vizcaya, según Osakidetza. El Principado de Asturias vio nacer a Mía Adhara a las 00.36 horas en el Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, con 3.035 gramos. En Castilla y León, el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid acogió a la primera recién nacida a las 00.37 horas, presentando un peso de 3.350 gramos, reportaron fuentes sanitarias a Europa Press.

Jandrel Xavier, nacido en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres a las 00.40 horas, fue el primer bebé nacido en Extremadura en 2026 y pesó 2.600 kilos, conforme a los datos proporcionados por fuentes oficiales. La primera bebé nacida en Baleares fue Olivia Sánchez Salazar, que llegó al Hospital de Son Espases a las 00.50 horas, según el Servicio de Salud y el propio centro hospitalario, con un peso de 2.580 gramos.

Europa Press precisó que grandes ciudades como Madrid, Navarra y La Rioja experimentaron nacimientos destacados algo más tarde este año. En la Comunidad de Madrid, el primer alumbramiento se registró a las 01.10 horas en el Hospital Universitario Infanta Leonor, donde Santiago, con 3,180 kilos, nació en el distrito de Villa de Vallecas, hallándose tanto él como su madre en buen estado, dijeron fuentes de la Consejería de Sanidad. En el Hospital San Pedro de Logroño, La Rioja, Paulina vino al mundo por cesárea a las 01.11 horas, con un peso de 2,990 kilos y 48 centímetros. El gobierno regional confirmó el buen estado de ambas.

En Navarra, el nacimiento inaugural de 2026 tuvo lugar a las 02.23 horas en el Área Materno Infantil del Hospital Universitario de Navarra, Pamplona. Salomé, hija de Jesús Bindang e Isabel Nchama Ncogo, se encuentra junto a su madre en plena recuperación tras un parto comunicado por el gobierno foral a Europa Press.

Estos nacimientos, detallados por Europa Press, han puesto de manifiesto la diversidad de horarios y lugares en los que las familias celebran la llegada de un nuevo integrante en los primeros compases del año. Los registros hospitalarios y las autoridades sanitarias regionales han ofrecido cifras específicas de peso y medidas de cada recién nacido, reflejando la coordinación de los servicios de salud en diferentes comunidades españolas en fechas significativas como la madrugada del 1 de enero.