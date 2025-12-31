Loterías paga más de 1.705 millones de euros en premios del Sorteo de Navidad 2025

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 recayó sobre el número 79.432, que entregó cuatro millones de euros a cada serie en la provincia de León, una región afectada por los incendios del verano anterior. Este hecho marcó el cierre del año con un impacto significativo entre los habitantes de la zona. La noticia central reside en el desembolso total de más de 1.705 millones de euros en premios realizados a lo largo y ancho de España, según confirmó Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos a Europa Press por Loterías y Apuestas del Estado, el reparto de los 1.705.570.460 euros en premios contempló partidas diferenciadas: 815.580.370 euros se dirigieron a premios superiores a los 2.000 euros —considerados los mayores— y abonados en las entidades financieras designadas, mientras que 889.990.090 euros correspondieron a premios menores, cuya gestión de pago se efectuó en los puntos de venta habituales.

El proceso de dispersión económica no se limitó a León. Madrid volvió a figurar entre las ciudades con mayor volumen de premiados, confirmando una tendencia histórica dentro del sorteo. El segundo premio, identificado con el número 70.048 y dotado de 1.250.000 euros por serie, se vendió de manera íntegra en la administración de la calle Barquillo de la capital española. Ese despacho canalizó 198 series, elevando la suma total despachada en este premio a 247,5 millones de euros. Según reportó Europa Press, esta concentración alimentó el optimismo y dinamizó la actividad comercial en los alrededores del local, reconocido por la fidelidad de sus compradores.

La distribución territorial continuó con el tercer premio, recaído en el número 90.693, con medio millón de euros por cada serie. Este número cruzó de extremo a extremo el mapa español, desde la conocida gasolinera tinerfeña 'La Chasnera', en el kilómetro 54 de la TF-1, hasta una pastelería en el barrio coruñés de Los Rosales, negocio con apenas nueve meses de actividad en la zona. Europa Press indicó que esta dispersión contribuyó a amplificar la sensación de suerte repartida en localidades con diferentes historias vinculadas al sorteo.

El impacto de los cuartos premios resultó también notorio. El número 78.477, agraciado con 200.000 euros por serie, alcanzó administraciones en nueve provincias, entre ellas Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Bizkaia, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia. Esta cifra reflejó tanto destinos reincidentes en el historial de premios, como nuevos participantes que celebraron su primera experiencia como beneficiarios de este tradicional sorteo.

El otro cuarto premio, asociado al número 25.508 y dotado igualmente con 200.000 euros por serie, logró un alcance todavía más amplio, según la información de Europa Press. Esta vez, el premio se repartió entre 16 provincias distintas: Alicante, Málaga, Cádiz, Madrid, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Jaén, Lérida, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid. La amplitud de la cobertura geográfica evidenció la extendida penetración del sorteo en la sociedad española, donde la compra de décimos conforma una tradición compartida.

Por último, el sorteo adjudicó ocho quintos premios que sumaron millones de euros distribuidos en todo el territorio nacional, consolidando el carácter masivo y descentralizado del reparto económico consecuencia de este sorteo. Según detalló Europa Press, la diversidad de premios y ganadores puso de manifiesto la relevancia social y económica de uno de los eventos más esperados del calendario de juegos nacionales.

El balance de esta edición del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 refleja tanto la magnitud de los fondos movilizados como la pluralidad de personas y comunidades alcanzadas por los distintos premios, en una suerte que recorre desde las grandes ciudades hasta los rincones más insospechados de la geografía española. Lo informado por Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press testimonia cómo, al cierre de este año, más de 1.700 millones de euros modificaron las expectativas de miles de ciudadanos tras la celebración del sorteo.