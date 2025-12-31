Agencias

Al menos seis heridos en un ataque ruso sobre Odesa

La noche en el sur de Ucrania estuvo marcada por bombardeos contra áreas residenciales, dejando viviendas sin servicios y causando lesiones en menores, mientras las hostilidades afectan la infraestructura estratégica y complican las condiciones humanitarias en Odesa

Los servicios esenciales en varias zonas de Odesa permanecen interrumpidos luego de los recientes bombardeos, según el gobernador de la región, Serhi Lisak. El funcionario detalló mediante un mensaje en Telegram que la ciudad experimentó cortes de electricidad, agua y calefacción tras los ataques rusos nocturnos, los cuales también provocaron daños en infraestructura crítica. De acuerdo con información del medio que cubre estos hechos, al menos seis personas resultaron heridas como consecuencia de la ofensiva, incluyendo tres menores de edad.

En su actualización matutina, Lisak subrayó la gravedad del impacto sobre áreas residenciales, resaltando que las hostilidades afectan tanto a la población civil como a la infraestructura clave para el funcionamiento urbano. El medio consignó que este ataque ocurrió un día después de que Ucrania denunciara un bombardeo ruso con drones dirigido contra instalaciones portuarias de Odesa, donde dos buques civiles que iban a embarcar trigo resultaron alcanzados. Estas acciones reafirman el carácter estratégico del puerto de Odesa dentro del conflicto.

El medio detalla que la ciudad y su puerto, ubicados en el sur de Ucrania a orillas del mar Negro, han sido blanco de múltiples ofensivas desde el inicio de la invasión lanzada en febrero de 2022 bajo el mando del presidente ruso, Vladimir Putin. Las instalaciones portuarias de Odesa, esenciales en la exportación de cereales y otras mercancías, han sufrido decenas de ataques, lo que incide en la economía local y complica la ya delicada situación humanitaria de la población.

Según publicó el medio, las operaciones no se limitaron a Odesa. Las autoridades rusas informaron que interceptaron cerca de cincuenta drones ucranianos durante la misma noche, de más de ochenta que, según Moscú, fueron empleados por Kiev en ataques sobre regiones dentro del territorio ruso. Entre las zonas involucradas, el medio señala Briansk, Crimea, Krasnodar y Lipetsk como objetivos de estas acciones. Las autoridades rusas sostienen que la mayoría de estos drones fueron neutralizados, particularmente en áreas cercanas al mar Negro.

De acuerdo con el medio, ninguna de las recientes ofensivas, tanto de Rusia sobre Odesa como de drones ucranianos en varias regiones de Rusia, ha provocado avances en los esfuerzos diplomáticos para frenar las hostilidades. La cobertura subraya que hasta la fecha no se ha logrado un acuerdo de paz efectivo, pese a la persistencia de las hostilidades y el creciente costo humano y material del conflicto.

La situación en Odesa se agrava no solo por los daños directos derivados de los bombardeos, sino también por la interrupción de servicios básicos, elemento que incrementa las dificultades para la población afectada. Según reportó el medio, los ataques sobre la infraestructura urbana y portuaria intensifican la presión sobre las autoridades locales en tareas de asistencia y reparación, especialmente durante periodos de bajas temperaturas, dadas las afectaciones en los sistemas de calefacción.

El medio resalta que los niños figuran entre los heridos, agravando el impacto humanitario de los ataques y resaltando la vulnerabilidad de la población civil en escenarios de conflicto. La cobertura da cuenta de que Odesa, al igual que otras ciudades ucranianas, enfrenta una situación de emergencia prolongada mientras las hostilidades continúan y las infraestructuras estratégicas se mantienen bajo amenaza recurrente.

Mientras en la esfera internacional se renuevan los llamamientos a negociaciones, el panorama en Odesa y regiones circundantes refleja, según el medio, la continuidad de enfrentamientos y el estancamiento de las gestiones diplomáticas hasta el momento.

