Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026, las mínimas más del 7% y las no contributivas, un 11,4%

En el cálculo realizado por el Ministerio de Inclusión, aplicar la subida del 2,7% a las pensiones contributivas el próximo año supondrá para los beneficiarios un ingreso anual adicional que, en el caso de la pensión media de jubilación, alcanzará los 571,35 euros, mientras que la pensión media del sistema se incrementará en cerca de 500 euros al año. Esta medida forma parte de las revalorizaciones anunciadas para 2026, que afectarán a aproximadamente 13 millones de personas. Según informó el medio original, las pensiones contributivas y de clases pasivas experimentarán una subida del 2,7% a partir del 1 de enero de 2026, mientras que las pensiones mínimas crecerán en más de un 7%. Las no contributivas, junto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), incrementarán sus cuantías en un 11,4%.

De acuerdo con la cobertura publicada, la actualización de las pensiones, derivada de la última reforma, vincula los incrementos a la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta fórmula se aplica para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, evitando que sus ingresos pierdan valor frente a los precios. En el grupo de las pensiones contributivas, se estima que la medida beneficiará a 9,4 millones de beneficiarios que perciben más de 10,4 millones de pensiones, además de más de 734.000 perceptores adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

El medio detalló que el complemento para la reducción de la brecha de género también recibirá un aumento del 2,7% en 2026. Esta actualización afectará tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas, a las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas y a los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital. Entre los destinatarios también se encuentran quienes tienen a cargo menores o hijos con discapacidad igual o superior al 65%, con la asignación reconocida acorde a este baremo.

En el caso de los incrementos para las pensiones mínimas, la subida será del 7,07%. El porcentaje asciende al 11,4% en las pensiones mínimas para titulares con cónyuge a cargo y en las prestaciones de viudedad cuando existen cargas familiares. Igualmente, las pensiones no contributivas y el IMV subirán un 11,4%. El medio explicó que el aumento también se aplicará sobre las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que alcanzarán en 2026 los 599,60 euros mensuales para las no concurrentes, y 582,10 euros en el caso de las concurrentes.

Según publicó la fuente, la pensión mínima de jubilación para una persona de 65 años o más en un hogar unipersonal se elevará en 2026 a 13.106,80 euros anuales, desde los 12.241,6 euros del año anterior. En viviendas donde el titular tiene cónyuge a cargo, la pensión mínima ascenderá a 17.592,40 euros anuales, superando los 15.786,4 euros de 2025. Las asignaciones por hijo a cargo con discapacidad reconocida igual o superior al 65% llegarán a los 5.962,80 euros anuales, mientras que para discapacidades iguales o superiores al 75%, la suma será de 8.942,40 euros anuales. Estas últimas asignaciones verán un crecimiento del 2,7%.

El informe difundido por el medio señala que, a raíz de la reforma del sistema, desde 2024 se revalorizan anualmente las bases máximas de cotización en función del Índice de Precios de Consumo (IPC), agregando un punto fijo de 1,2 puntos porcentuales para cada año hasta 2050. Esto sitúa la base máxima de cotización para 2026 en 5.101,2 euros mensuales tras aumentar un 3,9% (2,7% de la media del IPC más 1,2%).

La pensión máxima, por su parte, aumentará en 2026 conforme al IPC, sumando un 0,115% extra anual según lo establecido por la reforma de pensiones. La cuantía mensual de la pensión máxima con catorce pagas alcanzará los 3.359,6 euros, frente a los 3.267,6 euros de 2025. El ajuste de la pensión máxima inicial continúa en aplicación hasta 2050, lo que implica agregar cada año al incremento del IPC ese 0,115%, permitiendo un aumento progresivo de aproximadamente el 3% en el periodo.

Tal como informó el medio, en años anteriores, las pensiones contributivas subieron un 2,8% en 2008, un 8,5% en 2023 y un 3,8% en 2024, en línea con la variación de los precios de consumo de cada ejercicio. Estos datos históricos señalan que la nueva fórmula busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

El total de beneficiarios incluye no solo pensionistas contributivos, sino también quienes acceden a pensiones no contributivas y a prestaciones vinculadas a la discapacidad infantil o de menores a cargo, así como a perceptores del IMV y de la asignación por hijo con discapacidad reconocida igual o superior al 65%. Según reportó el medio original, la medida impacta sobre diferentes tipos de hogares, dependiendo de la prestación reconocida y la modalidad o composición del hogar.

El análisis realizado concluye que el efecto de las revalorizaciones previstas mejorará los ingresos de cerca de 13 millones de beneficiarios en 2026, sumando a las diferentes modalidades de subsidios estatales tanto contributivos como no contributivos, enmarcando así el resultado de las medidas de protección social derivadas de la reforma de pensiones.