La VI Subasta Solidaria de la Fundación AFE recauda 7.880 euros a favor de la Fundación Xana

Una raqueta utilizada por Rafael Nadal encabezó las pujas en la última subasta solidaria organizada por la Fundación de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), al alcanzar una cifra de 1.000 euros, según informó la propia entidad. Esta pieza formó parte del ‘top 10’ de objetos más concurridos en la VI edición de la Subasta Solidaria de la Fundación AFE, seguida por una camiseta de Kylian Mbappé, que consiguió 675 euros, y la bandera del Equipo Ryder Cup, adjudicada por 575 euros. Los recursos obtenidos durante la iniciativa ascenderán íntegramente a 7.880 euros, fondos destinados a apoyar el trabajo de la Fundación Xana, la cual presta acompañamiento a menores afectados por enfermedades oncológicas y otras dolencias graves, así como a sus familias.

El evento solidario, impulsado por destacadas figuras del mundo deportivo, se llevó a cabo entre los días 16 y 23 de diciembre. De acuerdo con la información publicada por la Fundación AFE, la subasta se realizó bajo el lema #AFEConEquipoXana y contó con un respaldo masivo de numerosos aficionados, quienes participaron pujando por artículos exclusivos donados por deportistas de primer nivel. En palabras del comunicado, la edición reafirmó “el compromiso social del colectivo de futbolistas”, evidenciado a través del involucramiento directo en causas benéficas que permiten canalizar recursos a entidades de carácter social.

Luis Enrique Martínez, entrenador del Paris Saint-Germain, fungió como padrino de esta sexta edición, lo que supuso un respaldo institucional importante para el proyecto. A lo largo de la semana en que permaneció abierta la subasta, se presentaron artículos vinculados no solo al fútbol, sino también a otras disciplinas deportivas de relevancia internacional. El medio detalló que la Fundación Xana será la beneficiaria única de lo recaudado, en concordancia con la misión que desarrollan para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con enfermedades severas y brindar soporte tanto emocional como logístico a sus núcleos familiares.

Entre las piezas más codiciadas destacaron artículos autografiados por figuras reconocidas, cuyas aportaciones generaron una elevada respuesta entre los seguidores del deporte. La inclusión de objetos donados por referentes como Rafael Nadal y Kylian Mbappé atrajo una participación significativa, reforzando el atractivo de este tipo de acciones solidarias. Algunos de los productos subastados alcanzaron valores notorios, consolidando así la edición como un éxito en términos de recaudación, según consignó la AFE.

El formato participativo de la subasta permitió que los admiradores y seguidores de los deportistas pudiesen contribuir de manera directa a la causa, con la doble motivación de ayudar y adquirir artículos exclusivos vinculados a sus personalidades preferidas. Varios de los objetos subastados, cuidadosamente seleccionados, formaban parte de la trayectoria profesional de quienes los donaron y ostentaban un valor simbólico adicional para los compradores.

La iniciativa de la Fundación AFE se ha consolidado en sucesivas ediciones como una cita relevante dentro del calendario de acciones benéficas en el ámbito deportivo. La presencia de deportistas de renombre y la diversidad de artículos ofertados han sido factores clave en la movilización de recursos solidarios. En esta ocasión, la colaboración entre futbolistas, el equipo de la Fundación y personalidades del deporte internacional permitió asegurar tanto la cantidad recaudada como la visibilidad de la causa que apoya la Fundación Xana, concluye la información proporcionada por la asociación.