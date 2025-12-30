Agencias

La VI Subasta Solidaria de la Fundación AFE recauda 7.880 euros a favor de la Fundación Xana

Miles de aficionados participaron en la sexta iniciativa benéfica de la entidad de futbolistas, impulsada por reconocidas figuras del deporte, para respaldar a menores con enfermedades graves y sus familias, recaudando fondos mediante la puja de objetos exclusivos

Guardar

Una raqueta utilizada por Rafael Nadal encabezó las pujas en la última subasta solidaria organizada por la Fundación de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), al alcanzar una cifra de 1.000 euros, según informó la propia entidad. Esta pieza formó parte del ‘top 10’ de objetos más concurridos en la VI edición de la Subasta Solidaria de la Fundación AFE, seguida por una camiseta de Kylian Mbappé, que consiguió 675 euros, y la bandera del Equipo Ryder Cup, adjudicada por 575 euros. Los recursos obtenidos durante la iniciativa ascenderán íntegramente a 7.880 euros, fondos destinados a apoyar el trabajo de la Fundación Xana, la cual presta acompañamiento a menores afectados por enfermedades oncológicas y otras dolencias graves, así como a sus familias.

El evento solidario, impulsado por destacadas figuras del mundo deportivo, se llevó a cabo entre los días 16 y 23 de diciembre. De acuerdo con la información publicada por la Fundación AFE, la subasta se realizó bajo el lema #AFEConEquipoXana y contó con un respaldo masivo de numerosos aficionados, quienes participaron pujando por artículos exclusivos donados por deportistas de primer nivel. En palabras del comunicado, la edición reafirmó “el compromiso social del colectivo de futbolistas”, evidenciado a través del involucramiento directo en causas benéficas que permiten canalizar recursos a entidades de carácter social.

Luis Enrique Martínez, entrenador del Paris Saint-Germain, fungió como padrino de esta sexta edición, lo que supuso un respaldo institucional importante para el proyecto. A lo largo de la semana en que permaneció abierta la subasta, se presentaron artículos vinculados no solo al fútbol, sino también a otras disciplinas deportivas de relevancia internacional. El medio detalló que la Fundación Xana será la beneficiaria única de lo recaudado, en concordancia con la misión que desarrollan para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con enfermedades severas y brindar soporte tanto emocional como logístico a sus núcleos familiares.

Entre las piezas más codiciadas destacaron artículos autografiados por figuras reconocidas, cuyas aportaciones generaron una elevada respuesta entre los seguidores del deporte. La inclusión de objetos donados por referentes como Rafael Nadal y Kylian Mbappé atrajo una participación significativa, reforzando el atractivo de este tipo de acciones solidarias. Algunos de los productos subastados alcanzaron valores notorios, consolidando así la edición como un éxito en términos de recaudación, según consignó la AFE.

El formato participativo de la subasta permitió que los admiradores y seguidores de los deportistas pudiesen contribuir de manera directa a la causa, con la doble motivación de ayudar y adquirir artículos exclusivos vinculados a sus personalidades preferidas. Varios de los objetos subastados, cuidadosamente seleccionados, formaban parte de la trayectoria profesional de quienes los donaron y ostentaban un valor simbólico adicional para los compradores.

La iniciativa de la Fundación AFE se ha consolidado en sucesivas ediciones como una cita relevante dentro del calendario de acciones benéficas en el ámbito deportivo. La presencia de deportistas de renombre y la diversidad de artículos ofertados han sido factores clave en la movilización de recursos solidarios. En esta ocasión, la colaboración entre futbolistas, el equipo de la Fundación y personalidades del deporte internacional permitió asegurar tanto la cantidad recaudada como la visibilidad de la causa que apoya la Fundación Xana, concluye la información proporcionada por la asociación.

Temas Relacionados

Fundación AFESubasta solidariaFundación XanaLuis Enrique MartínezRafa NadalKylian MbappéParis Saint-GermainEspañaEnfermedades oncológicasDeporteEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Maite Galdeano se planta con Sofía Suescun, aclara si tiene novio y anuncia sus memorias más sinceras

Maite Galdeano se planta con

Foro NESI vuelve a lanzar 'BarES' para proteger los bares rurales como motores sociales de la 'España vaciada'

La iniciativa impulsada por Foro NESI promueve la creación de una red nacional para visibilizar el valor de los bares rurales, recogiendo historias, estudiando su impacto y fomentando el sostenimiento de estos espacios fundamentales frente a la despoblación

Foro NESI vuelve a lanzar

José Tomé oficializa su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo: "No pararé hasta saber qué hay detrás"

El exmandatario provincial abandona su cargo tras ser señalado en investigaciones internas, mantiene su inocencia e insiste en un trasfondo político. El pleno debatirá la reprobación también de la diputada Pilar García Porto a petición del Grupo Popular

José Tomé oficializa su renuncia

UGT pide una senda "ambiciosa" de subida salarial en 2026 que mejore el poder adquisitivo de trabajadores

El sindicato reclama revisar los sueldos mínimos y las tablas salariales en los próximos acuerdos laborales, subrayando que la recuperación económica y el encarecimiento de la vivienda exigen medidas que beneficien a quienes más sufren la inflación en artículos esenciales

UGT pide una senda "ambiciosa"

Dos pacientes del Hospital Virgen del Rocío, primeros a nivel mundial en probar un fármaco para una rara patología

El hospital andaluz inicia la administración de iadademstat en afectados por drepanocitosis dentro de un ensayo pionero, buscando comprobar su eficacia y seguridad frente a una dolencia genética que deteriora la salud de quienes la padecen

Dos pacientes del Hospital Virgen