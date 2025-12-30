EAU niega tener un papel activo en la ofensiva separatista en Yemen y rechaza las acusaciones de Arabia Saudí

Las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos aseguraron que los vehículos descargados de los buques atacados no iban destinados a facciones yemeníes ni a grupos secesionistas, sino que estaban destinados exclusivamente para el uso de su contingente en Yemen, según explicó su Ministerio de Exteriores. Tras el reciente ataque de la coalición liderada por Arabia Saudí contra dos embarcaciones en el puerto de Mukalla, los funcionarios emiratíes reiteraron que no existía intención de suministrar armamento a los separatistas y que existía un acuerdo previo con Arabia Saudí para mantener ese material en el puerto, negando así cualquier tipo de contrabando de armas. Estos hechos han generado tensión entre los aliados del Golfo, en medio de denuncias cruzadas sobre el rol emiratí en los recientes enfrentamientos internos en Yemen.

Según publicó el medio, Emiratos Árabes Unidos (EAU) negó este martes haber participado activamente en la reciente campaña militar liderada por el Consejo de Transición del Sur (CTS), una facción separatista respaldada políticamente por Abu Dabi. Las autoridades emiratíes rechazaron categóricamente las acusaciones de Arabia Saudí que señalaban a EAU como posible instigador de ofensivas o facilitador logístico de armamento a actores yemeníes que ponen en peligro la estabilidad en la frontera saudí. El Ministerio de Exteriores emiratí condenó lo que consideró intentos de implicar al país en las disputas internas de Yemen y subrayó la intención de mantener la cooperación con Arabia Saudí en asuntos de seguridad regional.

De acuerdo con declaraciones del propio Ministerio de Exteriores recopiladas por la prensa, Emiratos Árabes Unidos manifestó su “compromiso inamovible con la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudí” y señaló que el vínculo histórico entre ambas naciones representa un pilar regional que buscan salvaguardar. Los funcionarios emiratíes informaron que procuran contener la situación tras los recientes ataques del CTS y apoyan los esfuerzos para rebajar la tensión en coordinación con la coalición árabe que actúa en Yemen desde 2015.

En relación con la presencia militar en territorio yemení, los portavoces de Emiratos recalcaron que sus fuerzas operan bajo invitación expresa del Gobierno legítimo de Yemen, reconocido internacionalmente, y en el contexto de la coalición encabezada por Arabia Saudí. Según detalló el Ministerio de Exteriores, la misión emiratí tiene como objetivos la restauración de la legitimidad institucional y la lucha contra el terrorismo, garantizando el respeto a la soberanía yemení.

El medio detalló que la sorpresiva ofensiva del CTS en las últimas jornadas agravó las fricciones entre los aliados del Golfo. Arabia Saudí responsabilizó a la facción separatista de desencadenar una “escalada injustificada” por actuar unilateralmente y atacar posiciones controladas por el gobierno de Yemen presidido por Muhamad al Alimi. Riad exigió al CTS la retirada pacífica de dos provincias ocupadas y solicitó a Emiratos Árabes Unidos la suspensión de cualquier tipo de apoyo a los separatistas. Esta dinámica de tensión revive episodios previos del conflicto, cuando en agosto de 2019 el CTS lanzó una ofensiva que culminó en la ocupación temporal de Adén, sede provisional del Ejecutivo yemení tras la expulsión en 2015 de la capital Saná a manos del movimiento hutí.

El Ministerio emiratí insistió en que “estos acontecimientos generan cuestiones legítimas sobre cómo abordar los hechos y sus repercusiones, en un momento en el que es necesario el máximo nivel de coordinación”. Las autoridades emiratíes prometieron actuar con responsabilidad en aras de evitar una escalada, sin precisar en respuesta a solicitudes de Yemen y Arabia Saudí sobre una eventual retirada de sus unidades militares del país.

Respecto a los buques mencionados en los recientes ataques, Emiratos señaló que ni el cargamento ni los propios vehículos descargados que transportaban tenían como destino a ninguna facción interna yemení, reiterando que ambos respondían a la operatividad logística de sus propias tropas. De acuerdo con versiones recogidas por el medio, existía un acuerdo entre EAU y el mando saudí acerca de la permanencia de los equipos en el puerto para evitar desvíos, por lo que las autoridades mostraron su sorpresa ante la acción militar contra Mukalla.

Las autoridades emiratíes también recordaron en sus declaraciones a la prensa los sacrificios de sus tropas en Yemen en operaciones contra los rebeldes hutíes, destacando la colaboración con la coalición internacional desde el inicio de la intervención en marzo de 2015. A pesar de que el CTS y el gobierno yemení mantienen agendas políticas opuestas, ambos participaron en la coalición bajo el paraguas de Arabia Saudí para combatir al movimiento hutí, que mantiene el control de Saná y otros puntos estratégicos del país.

El medio precisó que Emiratos Árabes Unidos evita pronunciamientos sobre medidas a futuro, limitándose a subrayar su preferencia por rutas diplomáticas y su respaldo a toda iniciativa orientada a frenar la confrontación y restablecer el diálogo entre las partes en conflicto. Las fuentes oficiales insisten en el carácter temporal y condicionado de la presencia emiratí en Yemen y en la disposición a fortalecer los mecanismos de coordinación con el Reino saudí con el objetivo de preservar la estabilidad regional ante el incremento de la violencia.