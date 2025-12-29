Loterías paga más de 1.316 millones de euros en premios del Sorteo de Navidad 2025

El premio ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie, favoreció este año al número 79.432, repartiendo alegría principalmente en León tras una temporada especialmente difícil ocasionada por los incendios estivales, además de volver a situar a Madrid entre las principales ciudades beneficiadas por los grandes premios. Según detalló Europa Press, Loterías y Apuestas del Estado pagó un monto total de 1.316.443.910 euros en premios hasta el lunes 29 de diciembre, tras la celebración del sorteo correspondiente a 2025.

De acuerdo con datos entregados por la entidad a Europa Press, dentro del total de premios abonados, 619.154.450 euros se asignaron a los premios de cuantía mayor, que superan los 2.000 euros y que se liquidan a través de entidades financieras, mientras que otros 697.289.460 euros correspondieron a premios de menor cuantía, los cuales se cobran directamente en los puntos de venta autorizados. Así, el reparto de fortuna se dividió tanto entre grandes agraciados como entre numerosos ganadores de importes menores a lo largo del país.

El segundo premio de la edición fue para el número 70.048, según publicó Europa Press, dotado con 1.250.000 euros por serie. Este número fue vendido de forma íntegra en la administración de la calle Barquillo en Madrid, donde se distribuyeron 198 series que totalizaron 247,5 millones de euros. El impacto económico en esta zona es notable, dado que la totalidad de este premio redundó en los compradores de esa administración madrileña.

En tanto, el número 90.693 resultó agraciado con el tercer premio, con una dotación de 500.000 euros por serie. Los boletos de este número se distribuyeron en distintas regiones del país, abarcando lugares tan diversos como la conocida gasolinera de ‘La Chasnera’ en el kilómetro 54 de la TF-1, y una pastelería en el barrio de Los Rosales, en A Coruña, que lleva menos de un año operando en su ubicación actual, según consignó Europa Press.

Respecto a los cuartos premios, los números 78.477 y 25.508 ofrecieron dividendos de 200.000 euros por serie cada uno. El 78.477 recayó en despachos ubicados en nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia. Por otro lado, el 25.508, también uno de los cuartos premios, fue vendido en 16 provincias: Alicante, Málaga, Cádiz, Madrid, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Jaén, Lérida, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid. Europa Press detalló que, en varios casos, este reparto benefició tanto a administraciones que ya contaban con antecedentes de premiación como a otras que debutaban entre las ganadoras del tradicional sorteo.

La distribución de los ocho quintos premios permitió que diferentes puntos de la geografía española se vieran favorecidos con cantidades importantes. Aunque el desglose de los lugares específicos no fue listado en el informe de Europa Press, el impacto de estos premios sigue mostrando el alcance nacional del sorteo y la variedad de regiones agraciadas.

En conjunto, la edición 2025 del Sorteo Extraordinario de Navidad tuvo un alcance significativo en términos de distribución de premios, tanto en grandes urbes como en provincias menos pobladas. Esta dinámica refuerza el carácter masivo y simbólico del evento, cuyo reparto de fondos influye de manera directa en miles de hogares y pequeñas comunidades. Según remarcó Europa Press, los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado evidencian la magnitud del sorteo en la vida social y económica de España, con un saldo que supera los 1.300 millones de euros distribuidos en apenas unos días tras la celebración anual.