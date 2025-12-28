Bernabé dice que este domingo es un día "clave" en la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia

La zona de búsqueda en Indonesia se ha ampliado y sectorizado en un esfuerzo conjunto que mantiene informadas en tiempo real a las familias del entrenador Fernando Martín y sus tres hijos, según declaraciones recogidas por diversos medios. El operativo avanza en un contexto de condiciones meteorológicas favorables, lo que permite continuar los trabajos en torno al naufragio que provocó la desaparición de los afectados. La noticia principal es que este domingo se considera un día crucial para el operativo, tanto por el desarrollo de la búsqueda como por el apoyo institucional y consular proporcionado desde España y Yakarta.

Según consignó el medio, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, describió el domingo como un día “clave” para tratar de localizar con vida al entrenador del Valencia Femenino B y a sus tres hijos. Bernabé detalló que tanto las autoridades locales de Indonesia como las de Yakarta coordinan la operación, mientras que los familiares de las víctimas reciben información en tiempo real sobre el desarrollo de los trabajos. El operativo ha adoptado una estructura sectorizada para optimizar la búsqueda, aumentando la cobertura en la zona marítima donde ocurrió el naufragio.

La delegada indicó que las condiciones climatológicas han resultado favorables este día, facilitando las tareas de rastreo. Respecto al apoyo institucional, Bernabé recordó que la Embajada de España en Yakarta mantiene contacto permanente con todos los núcleos familiares implicados y está a disposición para brindar cualquier tipo de asistencia. Aseguró que existen varias familias involucradas por la magnitud del suceso, y que las autoridades españolas sostienen la coordinación directa con las indonesias.

Sobre la comunicación entre los familiares y las autoridades locales e internacionales, Bernabé subrayó que “las comunicaciones con las autoridades de Yakarta son permanentes y se está trabajando”. Explicó que cada país sigue protocolos propios en materia de cooperación, y destacó que la familia está actualizada constantemente sobre la evolución y las dificultades que implica la búsqueda. Añadió que las familias comprenden la gravedad de la situación y la complejidad del operativo desplegado en Indonesia.

Los allegados han difundido un comunicado donde solicitan que se mantengan “vigentes” los esfuerzos en la búsqueda. Bernabé expresó, a preguntas de los medios de comunicación, que desde todos los ámbitos del país la familia de Fernando Martín ha recibido numerosos mensajes de solidaridad y apoyo, y subrayó que tanto en España como en Yakarta los allegados mantienen esperanza y cuentan con acompañamiento oficial. Se refirió a la familia como “muy querida y muy reconocida por el mundo del deporte y la hostelería”, lo que ha propiciado numerosas muestras de afecto.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, la delegada hizo hincapié en que “toda la Embajada de España en Yakarta está a disposición de los familiares y ha contactado con todas las partes”. Este respaldo incluye tanto a los familiares que se encuentran actualmente en España como a quienes han viajado a Yakarta para seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Bernabé reiteró la disposición de las instituciones españolas a mantener cooperación absoluta y a transmitir cualquier avance confirmado desde Indonesia.

El naufragio, cuya búsqueda ha movilizado recursos tanto nacionales como internacionales, afecta a una familia que ha generado una amplia reacción de empatía entre la sociedad española. “España entera ha sufrido desde el momento que hemos conocido el terrible suceso”, manifestó la representante del Ejecutivo central. El operativo continuará mientras las condiciones permitan prolongar la labor e incrementar las posibilidades de encontrar a los cuatro desaparecidos.

Las autoridades se mantienen a la espera de novedades procedentes del operativo indonesio y continúan colaborando estrechamente con los equipos de rescate. Los familiares son plenamente conscientes de las dificultades inherentes a este tipo de búsquedas marítimas, y se mantienen informados de cada actualización mediante canales oficiales y directos proporcionados por la Embajada y las autoridades en Jakarta, según reportó el medio.