Incibe nombra Cibercooperantes de Honor a Café Quijano, los "auténticos" reyes de León

Durante la ceremonia celebrada en la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), los integrantes de Café Quijano recorrieron de primera mano los principales proyectos y servicios de la entidad, destacando su aproximación al programa 'Tu Ayuda en Ciberseguridad - 017'. Esta actividad formó parte de la jornada en la que el grupo leonés recibió la distinción de Cibercooperante de Honor, un reconocimiento reservado a personalidades que promueven valores positivos en el entorno digital, según informó el medio.

Tal como publicó Incibe, esta distinción se entrega a figuras públicas cuyo compromiso social y apoyo desinteresado potencian la difusión de conductas responsables y seguras en internet. El director del Incibe, Félix Barrio, subrayó el reducido número de personas a quienes se ha concedido este reconocimiento, entre ellos la reina Letizia, la princesa Leonor, el alpinista Jesús Calleja, el exseleccionador nacional Vicente del Bosque, la escritora Elsa Punset y la periodista Rosa Montero, según detalló el medio.

En su alocución, Félix Barrio dirigió unas palabras a los hermanos Quijano describiéndolos como “los verdaderos reyes de León”, y remarcó el papel fundamental que desempeñan como referentes locales y nacionales. Explicó que el programa Cibercooperantes cuenta con más de mil voluntarios que dedican parte de su tiempo a informar y sensibilizar a estudiantes y personas mayores sobre los riesgos presentes en el uso de internet, así como las mejores prácticas en materia de seguridad digital.

De acuerdo con la información proporcionada por el Incibe, el nombramiento de Cibercooperante de Honor reconoce no solo la trayectoria sino también la implicación activa en campañas educativas y colaboraciones que fortalezcan la convivencia digital. Se otorga a quienes, a través de su imagen y acciones, fomentan principios de tolerancia, respeto y solidaridad en las redes.

Durante el evento, Manuel Quijano, el mayor de los tres hermanos, valoró la labor del Incibe, resaltando que el trabajo llevado a cabo por sus profesionales responde a “problemas cada vez más frecuentes” en el ámbito tecnológico. Comentó que, aunque la digitalización ofrece oportunidades, también expone a los usuarios a situaciones de vulnerabilidad, una circunstancia que, en sus propias palabras, él y sus hermanos han experimentado mediante casos de suplantación de identidad, ataques a redes sociales y fraudes en las plataformas de venta de entradas.

Manuel Quijano expresó su gratitud por el reconocimiento, indicando que para el grupo significa un honor contribuir a la promoción de iniciativas de ciberseguridad y transmitir ese mensaje a su público. Añadió que percibe la tarea de Incibe como una suerte de “ángel de la guarda” en el panorama tecnológico actual, y su disposición a colaborar siguiendo la línea del programa Cibercooperantes.

Café Quijano, formado en 1997 en la ciudad de León, ha consolidado su posición como uno de los referentes de la música española reciente. El grupo, conformado por Manuel, Óscar y Raúl Quijano, adoptó desde sus inicios un estilo musical que integra elementos de pop latino, bolero y rock, logrando colaborar con figuras internacionales de la talla de Celine Dion, Armando Manzanero, Joaquín Sabina, Olga Tañón, Andrés Calamaro, Lila Downs, Shinova, Mijares, Taburete y La Josa. Además, a lo largo de su carrera han compartido escenario con artistas como Santana, Steve Vai y Black Eyed Peas.

Actualmente, los hermanos se encuentran realizando el tour Miami 1990, inspirado en su más reciente producción discográfica, y presentándose en escenarios de España, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Escocia, Suiza, Inglaterra y diversos países de América Latina, según consignó Incibe.

El medio detalló que con este tipo de reconocimientos, el instituto busca destacar el papel de aquellos que, mediante la música o el ámbito público, inspiran comportamientos responsables en la red y colaboran en actividades informativas y preventivas en materia de ciberseguridad, reforzando así el sistema de protección y educación digital en la sociedad.