La reacción del Consejo de Transición del Sur, que ha rechazado abandonar las provincias de Hadramut y Mahra y mantiene el control junto con las Fuerzas de Élite de Hadramut sobre las ciudades de Mukalla y Ash Shihr, ha acentuado la tensión en Yemen tras los recientes enfrentamientos armados. Estos hechos han agravado el panorama dentro del país, donde las pugnas territoriales y políticas continúan marcando la dinámica de poder. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han manifestado su respaldo a los esfuerzos de Arabia Saudí para promover la estabilidad en Yemen, especialmente después de las acciones de milicias separatistas en esa región apoyadas por Abu Dabi, lo que ha dejado un saldo considerable de víctimas.

Según informó Europa Press, el Gobierno emiratí publicó un comunicado en el que expresó su reconocimiento a la labor de Arabia Saudí “al servicio” del pueblo yemení, destacando los “esfuerzos fraternales” de Riad en la promoción de la seguridad y estabilidad. El Ministerio de Exteriores de EAU, por medio de una nota difundida en su sitio web oficial, subrayó también su disposición a apoyar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo dentro de Yemen, considerándolo un factor relevante para la seguridad y la prosperidad regional.

Estas declaraciones del Gobierno emiratí siguieron a los recientes hechos armados protagonizados por el Consejo de Transición del Sur, grupo secesionista que goza de apoyo emiratí y que ha registrado operaciones militares en las provincias orientales yemeníes. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, el Consejo aspira a la creación de un Estado independiente del sur y ha reiterado su postura en favor de un modelo “federal justo” que integre a los diferentes grupos de población de Yemen.

En relación a los eventos, el Gobierno saudí denunció que los movimientos militares del Consejo de Transición del Sur ocurrieron de forma unilateral y sin el aval del Consejo de Liderazgo Presidencial, máximo órgano de gobierno reconocido en Yemen, ni en coordinación con el liderazgo de la coalición internacional que interviene en el conflicto. Estos ataques recientes en Hadramut y Mahra provocaron la muerte de aproximadamente treinta militares, según reportó Europa Press.

De acuerdo con la fuente citada, la reacción de Arabia Saudí se enfocó en remarcar los intentos previos para lograr una resolución pacífica, aludiendo al contexto de hostilidad generado por estas maniobras armadas. Mientras tanto, la declaración pública de EAU omitió referencias explícitas a la participación de las milicias secesionistas en los enfrentamientos y se centró en respaldar los procesos diplomáticos encaminados a restaurar la normalidad en Yemen.

Actualmente, según detalló Europa Press, Yemen se encuentra dividido en distintos territorios bajo control de diferentes facciones. El gobierno de consenso internacional, apoyado por Riad, administra las provincias de Marib al noreste y Taíz al suroeste. En tanto, el norte y el centro del país permanecen bajo el dominio de las milicias hutíes, que mantienen lazos con Irán. El Consejo de Transición del Sur, por su parte, controla extensas zonas del sur y el este, consolidando su influencia con el respaldo de las Fuerzas de Élite de Hadramut.

La distribución de poder reflejada en la ocupación territorial de Yemen permite anticipar escenarios de tensión persistente, en función de los intereses opuestos entre los principales actores regionales e internos. Según apunta Europa Press, las declaraciones de apoyo entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí ocurren en un contexto de complejas alianzas, donde la rivalidad entre los grupos yemeníes y sus patrocinadores extranjeros determina el devenir de la seguridad y el desarrollo en esa nación.

El comunicado diplomático del Gobierno emiratí incluyó además el planteamiento de que todo esfuerzo orientado a fortalecer la seguridad y el desarrollo en Yemen podría impactar de forma positiva no solo en el país, sino en el entorno regional del Golfo. La insistencia sobre este aspecto fue consignada por Europa Press, que destacó la vinculación entre la estabilidad yemení y la prosperidad colectiva de la zona.

El Consejo de Transición del Sur mantiene su posicionamiento sobre la necesidad de establecer una nueva entidad estatal en el sur de Yemen, argumento que sigue encontrando resistencia tanto por parte del gobierno yemení homologado internacionalmente como dentro del entorno de la coalición liderada por Arabia Saudí. El desacuerdo respecto al futuro político y territorial refuerza las divisiones que Europa Press expone como clave para entender el curso de los acontecimientos en Yemen y la implicación de actores como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.