El pívot serbio Nikola Jokic se queda cerca del récord de puntos en el Christmas Day de la NBA

El rendimiento de Nikola Jokic durante la prórroga resultó determinante en el desarrollo del encuentro, ya que sumó 18 de los 27 puntos que los Denver Nuggets anotaron en ese tramo, asegurando la victoria frente a los Minnesota Timberwolves por 142-138. La actuación del pívot serbio en el Christmas Day de la NBA llamó la atención no solo por el resultado favorable para su equipo, sino también por las marcas históricas que alcanzó, indicó el medio que cubrió el partido.

Según lo reportado, Jokic acumuló 56 puntos, firmando así la tercera mayor anotación de la historia en los partidos disputados el Día de Navidad en la liga estadounidense. Solo Bernard King, con 60 puntos en 1984 para los New York Knicks, y Wilt Chamberlain, que logró 59 en 1961 con los Philadelphia Warriors, superan al jugador balcánico en este tipo de jornada. El medio detalló que Jokic consiguió este registro con una alta eficacia, acertando el 71,4 por ciento de sus lanzamientos de campo tras concretar 15 de 21 intentos.

De acuerdo con la cobertura, el pívot de Denver se unió a un grupo selecto al convertirse en el quinto jugador que supera la barrera de los 50 puntos en un Christmas Day. Antes que él, además de los ya mencionados King y Chamberlain, lo consiguieron Luka Doncic y Rick Barry, ambos con 50 puntos. Además del hito anotador, Jokic completó un 'triple-doble' al añadir 16 rebotes y 15 asistencias, una estadística que solo había conseguido en otra ocasión durante partidos del Día de Navidad en su carrera.

Según informó el medio, la combinación de estos números refuerza el impacto de Jokic no solo en la ofensiva, sino también en otros apartados del juego, consolidándose como el motor principal de los Denver Nuggets en una fecha que tradicionalmente concentra la atención de la liga y los aficionados. El dominio en la pintura, la capacidad para asistir a sus compañeros y el control del rebote fueron elementos clave en su desempeño contra Minnesota.

El medio también señaló que el partido requirió un tiempo de prórroga para resolverse, contexto en el cual la producción individual de Jokic resultó decisiva. Durante el periodo extra, lideró la ofensiva del equipo aportando la mayoría de los puntos que necesitaron para superar a los Timberwolves, que presionaron hasta el último minuto.

Estos registros estadísticos adquieren relevancia tanto por la dificultad de alcanzar tales cifras en encuentros con tanta visibilidad mediática, como por la exigencia competitiva de la jornada navideña en la NBA, precisó la misma fuente. El nivel mostrado por Jokic en este enfrentamiento se enmarca en la serie de actuaciones históricas que se han vivido en los Christmas Day a lo largo de las décadas y que forman parte de la memoria colectiva de la liga.

A lo largo de la cobertura, se hizo énfasis en el hecho de que Jokic, al lograr estos 56 puntos y su 'triple-doble', se acercó a tan solo cuatro unidades del récord absoluto para partidos de Navidad, reafirmando su lugar entre los grandes anotadores de la historia de la NBA.