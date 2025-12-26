El ministro de Defensa de Tailandia se suma a las negociaciones con Camboya para lograr una tregua

Mientras las autoridades tailandesas insisten en que no se ha vulnerado el acuerdo alcanzado en octubre en Kuala Lumpur, el distrito de Pong Nam Ron, en la provincia de Chanthaburi, se convierte en el escenario para nuevo intento de negociación entre Tailandia y Camboya, según información publicada por The Nation. Natthaphon Narkphanit, ministro de Defensa de Tailandia, tiene previsto viajar este sábado a la zona fronteriza para sumarse a las conversaciones, con el objetivo de buscar un alto el fuego tras tres semanas consecutivas de incidentes violentos.

De acuerdo con The Nation, el anuncio de la visita de Natthaphon Narkphanit fue realizado por Anutin Charnvirakul, primer ministro interino tailandés, quien destacó que si logra un pacto con su homólogo camboyano, ambas partes podrían restablecer un acuerdo similar al que puso fin a la escalada de violencia registrada en julio. Aquel cese del fuego se había logrado con el apoyo de la administración estadounidense encabezada por Donald Trump. “Lo importante es que los dos mantengamos nuestras promesas y que no haya amenazas o instigaciones. Hay que reducir la violencia entre los dos países”, afirmó Charnvirakul ante la prensa en Bangkok, mientras la parte camboyana evitó realizar comentarios al respecto.

La violencia en la frontera entre Tailandia y Camboya ha provocado en diciembre la muerte de al menos 96 personas, según los registros oficiales. Del lado tailandés, las autoridades informaron que han muerto 23 militares y 42 civiles, mientras que en territorio camboyano se han contabilizado 31 civiles fallecidos. Los ataques y bombardeos, en especial en torno al templo de Preah Vihear—ubicado en una zona disputada—y en la provincia de Oddar Meanchey, han sido motivo de acusaciones cruzadas de provocación en las últimas semanas, reportó The Nation.

El anterior acuerdo, establecido en Kuala Lumpur en octubre, no incluyó condiciones de retirada para las tropas desplegadas. El primer ministro interino especificó que solo evaluaría la posibilidad de una retirada del ejército tailandés si Camboya retira primero sus fuerzas durante un tiempo, según detalló The Nation. De momento, Tailandia mantendrá su posicionamiento militar en la frontera, argumentando motivos de seguridad.

La tensión se ha incrementado por las frecuentes escaramuzas, lo que ha reavivado el recuerdo del conflicto de julio, que desembocó en víctimas mortales en ambos lados y en el desplazamiento de cientos de miles de personas, según consignó el medio The Nation. Las autoridades de ambos países han sostenido recurrentes acusaciones mutuas de actuaciones provocadoras, mientras los enfrentamientos no han cesado.

Este viernes, las fuerzas camboyanas declararon que las tropas tailandesas continúan realizando ataques, especialmente en las inmediaciones del templo de Preah Vihear, agregando presión sobre las negociaciones. Estas acusaciones han aumentado las demandas internacionales para que ambos gobiernos actúen con moderación y encuentren una solución pacífica y duradera, aunque hasta el momento la parte camboyana no ha ofrecido declaraciones públicas en torno a las actuales negociaciones ni sobre la posibilidad de replicar un acuerdo bilateral similar al de julio.

El contexto de inestabilidad en la frontera y el aumento en el número de fallecidos han puesto el foco sobre la capacidad de diálogo y la voluntad política de Tailandia y Camboya, pidió el primer ministro interino tailandés en declaraciones a The Nation. Las autoridades locales mantienen la expectativa de que la presencia del ministro de Defensa en la mesa de negociación pueda facilitar un avance significativo hacia la reducción de la violencia y el establecimiento de una tregua que proteja a la población civil de ambos países.