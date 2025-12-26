El Gobierno de Navarra trabaja para potenciar el uso del euskera en varios centros de salud

El proyecto Mintzasarea, desarrollado en el centro de salud de Leitza y basado en dinámicas grupales que requieren conocimientos mínimos de euskera, ha logrado que el uso interno y externo del idioma alcance un 86%, según consignó el Gobierno de Navarra. Esta iniciativa, en la que participaron 14 trabajadoras de distintas áreas, busca consolidar hábitos bilingües en el personal sanitario de las zonas vascófonas de la Comunidad Foral, en el marco de las acciones coordinadas por Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

De acuerdo con la información del Gobierno foral, estas medidas se integran en el Plan Lingüístico del Departamento de Salud, con el objetivo de reforzar la atención en euskera en la red de centros de salud. El medio detalló que la estrategia incluye acciones piloto en lugares clave, como el centro de salud de Santesteban en 2022 y, desde diciembre de 2023, en el de Leitza. En estos centros, se analizaron las características y necesidades lingüísticas específicas para diseñar respuestas alineadas con la realidad sociolingüística local.

Según reportó el Gobierno de Navarra a través de una nota, el incremento del uso del euskera del 64% al 86% representa un aumento del 22% desde la implementación del proyecto piloto. El enfoque se orienta tanto al trato con pacientes como a la comunicación entre el propio equipo de trabajo. El método Mintzasarea, que obedece a dinámicas de grupo voluntarias, establece la figura de las personas EUSLE, encargadas de mantener el euskera en las interacciones laborales.

Tal como publicó el Gobierno foral, el diseño y desarrollo de esta prueba piloto contó con la colaboración de profesionales de diversas áreas: enfermería, medicina, administración y psicología. Con el asesoramiento de Elhuyar, se estructuró un grupo de trabajo encargado de medir la presencia del euskera en el desempeño cotidiano de las trabajadoras. Entre los logros destacados, las participantes subrayaron la utilidad del proyecto no solo para mejorar la atención externa sino para fortalecer la práctica del euskera dentro del personal y registrar datos objetivos sobre su uso diario.

El Gobierno de Navarra explicó que la planificación lingüística persigue la normalización progresiva del euskera en la Administración, asignando prioridades y adoptando medidas para responder tanto a la demanda ciudadana como a la mejora del entorno administrativo. El plan contempla, entre otros propósitos, garantizar que todas las personas que soliciten atención en euskera la puedan recibir y que la información escrita, tanto digital como en papel, sea accesible en las dos lenguas oficiales.

El medio detalló que otro de los ejes del plan es la rotulación bilingüe en los lugares de atención física al público, lo que incluye oficinas y puntos de acogida, permitiendo un entorno más inclusivo para los hablantes de euskera. Esta estrategia forma parte de una política lingüística integral que busca reflejar la pluralidad lingüística de Navarra y adaptar los servicios públicos a la realidad de sus ciudadanos.

Según publicó el Gobierno foral, estas experiencias piloto se utilizan como base para futuras decisiones y para extender estas dinámicas a otros centros de salud de la zona vascófona, ajustándolas según las particularidades detectadas en cada caso. Las autoridades prevén que el impulso a la capacidad bilingüe de médicos, enfermeros y personal administrativo ayudará a consolidar un modelo sanitario más equitativo en el plano lingüístico.

El enfoque conjunto de los departamentos de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, y de Salud, refuerza la voluntad institucional de avanzar en la normalización efectiva del euskera, especialmente en aquellos territorios donde su uso es más habitual. Además, el Gobierno de Navarra pretende consolidar una atención ciudadana donde el derecho a la comunicación en euskera esté garantizado en igualdad de condiciones.

El balance extraído de los pilotajes realizados hasta el momento permite delinear los siguientes pasos para el desarrollo de nuevas iniciativas, con la intención de expandir el modelo a más áreas sanitarias y, con ello, incrementar el uso del euskera en los servicios esenciales de la Comunidad Foral. Según consignó el Gobierno foral, el modelo Mintzasarea constituye uno de los instrumentos principales para transformar los hábitos lingüísticos institucionales en Navarra.