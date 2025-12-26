Detenido uno de los condenados por golpe de Estado cuando intentaba huir a El Salvador con documentación falsa

Silvinei Vasques, exjefe de la Policía de Carreteras de Brasil, había eludido la vigilancia de las autoridades brasileñas al romper la tobillera electrónica que debía portar por decisión judicial, antes de ser localizado en Paraguay, donde fue arrestado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a El Salvador. Según informó el medio El País, la captura se produjo este viernes en el aeropuerto de Asunción, después de que Vasques cruzara la frontera de forma ilegal y portara documentación falsa.

Vasques, que había sido condenado en diciembre a 24 años de prisión por su implicación en la trama golpista que buscó mantener en el poder a Jair Bolsonaro tras las elecciones presidenciales de 2022, intentó evadir la acción de la justicia brasileña. El medio El País detalló que, tras romper su tobillera electrónica, las autoridades brasileñas emitieron alertas a la policía de Paraguay, Colombia y Argentina con el objetivo de localizarlo. La detención se produjo cuando el exfuncionario llevaba consigo un pasaporte paraguayo auténtico, aunque la identidad registrada no coincidía con su verdadera identidad, según consignó el mismo medio.

La justicia brasileña había impuesto a Vasques la obligación de portar una tobillera electrónica como parte de las medidas cautelares tras quedar en libertad provisional en 2023, previa a su condena. Su sentencia está directamente relacionada con el desempeño de su cargo durante la segunda vuelta de las elecciones de 2022, fecha en la cual, de acuerdo con El País, fue responsabilizado por obstaculizar el desplazamiento de votantes potenciales del entonces candidato y actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La acusación subrayó que estas acciones formaron parte de un plan más amplio para minar el resultado electoral y favorecer la permanencia de Bolsonaro en el poder.

El País reportó que los hechos investigados por la justicia incluyen operativos de la Policía de Carreteras que restringieron la circulación de electores durante el 30 de octubre, día decisivo de los comicios, así como en jornadas subsecuentes. Las investigaciones determinaron que las restricciones implementadas bajo el mando de Vasques tuvieron impacto en la capacidad de movilización de votantes, y contribuyeron a un entorno de tensión y enfrentamiento entre simpatizantes de ambos candidatos.

Antes de estar involucrado en la macrocausa vinculada al intento de golpe de Estado, Vasques había recibido ya una sentencia por parte de la justicia de Río de Janeiro. Según detalló El País, en esa ocasión fue sancionado por realizar campaña a favor de Jair Bolsonaro utilizando recursos oficiales y la imagen institucional de la Policía de Carreteras, contraviniendo la normativa que prohíbe a funcionarios actuar partidariamente en campañas electorales. Por este motivo, además de su destitución, se le impuso una multa de 500.000 reales, equivalentes a unos 76.000 euros.

Tras la condena dictada en diciembre, que abarcó a un segundo grupo de implicados en la denominada trama golpista, las autoridades brasileñas manejaban a Vasques bajo un régimen de medidas cautelares, precisamente para evitar situaciones de fuga. La ruptura del dispositivo electrónico de control activó de inmediato la colaboración internacional para dar con su paradero.

El intento de fuga de Vasques concluyó en el aeropuerto de Asunción, donde fue interceptado con documentación paraguaya apócrifa en el momento en que esperaba embarcar hacia Centroamérica. El medio El País destaca que la operación requirió cooperación entre las fuerzas de seguridad de Brasil, Paraguay y otros países de la región, y subraya que la localización fue posible por la rápida actuación tras la violación de las medidas judiciales.

El antiguo responsable policial, que ocupó uno de los cargos principales en la seguridad federal de Brasil, permanece a disposición de las autoridades en Paraguay, en tanto se esperan nuevos procedimientos para su entrega a la justicia brasileña. El País señaló que el caso de Vasques ha formado parte de una amplia investigación sobre funcionarios y líderes que participaron en acciones dirigidas a revertir ilegalmente el resultado electoral y desestabilizar el sistema democrático brasileño.