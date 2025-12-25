VÍDEO:Podemos critica el discurso "vacío" del Rey, al que ve que le quedan "lejos" los problemas de la clase trabajadora

Las críticas sobre la falta de referencia a temas sociales y demandas populares se han dirigido de forma directa hacia el último discurso navideño del rey Felipe VI. Lucía Muñoz, secretaria de Derecho a la Vivienda de Podemos, denunció que el jefe de Estado español no abordó cuestiones como el proceso de rearme europeo ni el desvío de fondos públicos hacia gastos militares en detrimento de servicios fundamentales. Según informó Europa Press, Muñoz expresó que este desbalance ocurre mientras millones de personas afrontan dificultades para acceder a vivienda, sanidad y empleo en condiciones estables. Desde la formación política que representa, la portavoz destacó que estas omisiones refuerzan el desacuerdo de Podemos con el contenido, estructura y tono del mensaje monárquico emitido el miércoles 24 de diciembre.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Muñoz señaló que el discurso del monarca resultó vacío y alejado de la realidad de quienes pertenecen a la clase trabajadora en España. "Felipe VI nos pide que no polaricemos, que rebajemos la crispación y alerta sobre la tensión en el debate público, pero ignora que esa tensión es consecuencia de las desigualdades que cada año aumentan en nuestro país, unas desigualdades que sufren las personas más vulnerables de este país, esas que no se acuerda de mencionar este año en su discurso", afirmó la secretaria de Podemos durante una comparecencia pública este jueves, según consignó el medio.

En su intervención, la representante balear de Podemos amplió sus críticas, indicando que el rey establece una equidistancia inadecuada al poner en el mismo plano a víctimas y agresores, fascistas y antifascistas, racistas y antirracistas, así como machistas y feministas. Para explicar su punto, Muñoz empleó un comentario irónico: "El Rey nos viene a decir que ni nazis ni judíos ni genocidas, ni palestinos, ni víctimas ni agresores sexuales", con lo que, a su juicio, se evidencia una supuesta “falsa equidistancia” que, según ella, solo serviría para preservar situaciones de poder injustas y proteger a quienes se benefician de estas dinámicas, incluyendo –en palabras de Muñoz– al propio monarca, según reprodujo Europa Press.

La intervención de Muñoz detalló que, bajo su óptica, Felipe VI no se pronunció sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa ni sobre la complicidad occidental con lo que describió como el genocidio en Palestina, según reportó Europa Press. También lamentó la ausencia de referencias a la proliferación de discursos racistas y excluyentes en instituciones europeas y la omisión de menciones al movimiento feminista y la lucha contra las violencias de género. Señaló, asimismo, la falta de alusión al franquismo, situando todas estas cuestiones como ejes centrales del debate público actual que, desde la perspectiva de Podemos, la monarquía habría decidido pasar por alto.

La portavoz de Podemos subrayó que desde su formación se considera que la Casa Real permanece alejada de los problemas cotidianos llevados por la mayoría de la población, especialmente de las personas trabajadoras que, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, no encontraron respaldo ni reconocimiento en el discurso del monarca. Muñoz cuestionó que al apelar a la convivencia y la concordia desde una supuesta neutralidad, el rey construye un relato que favorece intereses ultraconservadores y refuerza tendencias de polarización alimentadas “de manera irresponsable” a lo largo de los últimos años.

Durante su balance del mensaje real, Muñoz recaló en que la falta de apoyo explícito y atención a movimientos sociales, demandas feministas y luchas contra las desigualdades se asocia por Podemos a una estrategia de la monarquía, vista por esa formación como afín a posiciones conservadoras. Además, la secretaria balear consideró que la narrativa empleada por Felipe VI, que emplazó a una autorreflexión sobre la crispación social y política, obvió la responsabilidad que tienen las élites en la generación e incremento de tensiones sociales, en particular las causadas por desigualdades persistentes, reportó Europa Press.

Entre los aspectos subrayados por Muñoz, se incluyó una referencia a la cultura de “antipolítica”, en la que, según su valoración, el rey habría incurrido al minimizar los debates fundamentales sobre justicia, igualdad y derechos civiles en su intervención. Muñoz afirmó que el discurso del monarca utilizó metáforas y fórmulas recurrentes en campañas publicitarias, lo que a juicio de Podemos refuerza la despolitización y diluye el peso de las reivindicaciones sociales.

Finalmente, Europa Press destacó que la intervención pública de Lucía Muñoz constituyó una de las respuestas más contundentes del ámbito político al tradicional discurso navideño de la Casa Real, evidenciando el distanciamiento actual entre varias formaciones políticas y la jefatura del Estado en torno a las prioridades sociales y las formas de abordar los principales desafíos del país.