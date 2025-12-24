Paula Ostiz: "El 2025 ha sido muy positivo, quiero seguir creciendo en 2026"

Paula Ostiz resaltó la importancia de la relación cercana que mantiene con Gema Pascual, seleccionadora nacional femenina de ciclismo, durante una entrevista concedida a Europa Press tras la Gala del Comité Olímpico Español (COE). La joven ciclista navarra, con solo 18 años, subrayó que Pascual la ha acompañado desde su etapa como cadete. Según relató Ostiz, Pascual “me cuida mucho” y existe “una conexión increíble” entre ambas, a la vez que destacó la figura de su entrenadora como un referente próximo, al señalar que la ve “como una madre”.

Esta confesión sobre su vínculo personal y profesional con la seleccionadora acompaña el cierre de una temporada 2025 que Ostiz definió como “muy positiva”, tras alcanzar logros como el título mundial júnior en ruta celebrado en Kigali (Ruanda), junto con las coronas europeas tanto en ruta como en contrarreloj conseguidas en Drôme y Ardèche (Francia). Según detalló Europa Press, la deportista manifestó que este año ha conseguido “grandes resultados” por los que siente orgullo, pero se queda con el Campeonato del Mundo en Ruanda como el momento más especial.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Ostiz explicó que al cruzar la línea de meta del Mundial en Kigali experimentó una mezcla intensa de sentimientos positivos, reflejo de una temporada repleta de emociones. Alcanzar el sueño de integrar el pelotón internacional marcó un antes y un después en su carrera. Ostiz admitió que su anhelo desde pequeña era llegar a convertirse en ciclista profesional, y ahora se muestra ilusionada al compartir equipo y carreras con figuras que considera ídolas dentro de esta disciplina.

El desempeño mostrado durante 2025 no pasó desapercibido para estructuras deportivas de gran proyección internacional. Tal como consignó Europa Press, el Movistar Team, único conjunto español de la categoría UCI Women’s WorldTeam, formalizó la incorporación de Ostiz tras un seguimiento que llevaba desde sus primeras competiciones como cadete. La joven relató que el fichaje se concretó el pasado mes de junio, expresando satisfacción por formar parte de “el equipo de casa”, donde espera continuar su proceso de desarrollo dentro del máximo nivel mundial del ciclismo femenino.

En los primeros días de diciembre, Ostiz participó en su primera concentración con el Movistar Team. Según relató a Europa Press, la experiencia resultó positiva, señalando que los días transcurrieron rápidamente y que su adaptación fue favorable. Actualmente su enfoque está puesto en los entrenamientos y en aprovechar la oportunidad de evolucionar junto a sus nuevas compañeras.

Mirando hacia el futuro inmediato, la ciclista navarra fijó como objetivo principal para la temporada 2026 seguir avanzando en su carrera, con la mira puesta en el Mundial Sub-23. Según señaló a Europa Press, Ostiz mantiene la ambición de competir tanto en la modalidad de ruta como contrarreloj, con la intención de luchar por el triunfo en ambas pruebas. La deportista expresó que es una persona ambiciosa y que intentará optar a las dos disciplinas en el próximo campeonato mundial.

Una vez finalizada la temporada 2025, Ostiz remarcó la influencia positiva y el acompañamiento de Gema Pascual en su trayectoria, así como la confianza depositada en ella por parte del Movistar Team. Estas nuevas etapas se suman a los éxitos deportivos alcanzados durante el año, confirmando su consolidación como una de las principales promesas del ciclismo español, según reportó Europa Press.