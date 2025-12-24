Agencias

La prudente postura de Carmen Borrego tras las últimas y polémicas declaraciones de Paola Olmedo

A pocos días para acabar el año, el nombre de Carmen Borrego vuelve a sonar fuerte por motivos personales más que profesionales. La hija de María Teresa Campos, que en los últimos tiempos ha intentado proteger al máximo su ámbito familiar, vuelve a verse señalada por las declaraciones de Paola Olmedo, exmujer de su hijo José María Almoguera y madre de su nieto.

Sin embargo, lejos de entrar al trapo o responder punto por punto a lo que Paola ha contado en su última entrevista, Carmen ha optado por un perfil completamente prudente. A su llegada y salida del trabajo, y ante las preguntas directas sobre ese testimonio, su respuesta ha sido siempre la misma, breve y cortés: "No tengo nada que decir, gracias".

Cuando se le plantea, además, si es cierto que se han reunido con un profesional como el psicólogo Javier Urra para tratar de reconducir la situación familiar, la colaboradora repite exactamente la misma frase, dejando claro que no piensa confirmar ni desmentir nada: "No tengo nada que decir, gracias". De este modo, evita alimentar la polémica o abrir un nuevo capítulo público en una historia que ya ha dado mucho de que hablar anteriormente.

Pese a las preguntas, Carmen no pierde las formas en ningún momento y, antes de marcharse, se limita a felicitar las fiestas, manteniendo la cordialidad pero sin ceder en su postura de silencio. Su actitud refleja una decisión clara: blindar todo lo que tenga que ver con su hijo y su nieto y centrarse en su faceta profesional dejando la parte más delicada de su vida lejos de los focos.

