Turquía pierde contacto con el avión en el que viaja el jefe del Ejército de Libia

La conformación de un equipo especial en Libia, dirigido por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibé, busca coordinarse con autoridades turcas tras la desaparición de una aeronave con cinco ocupantes en trayecto de Ankara a Trípoli, según reportó la agencia de noticias libia LANA. La noticia principal es la pérdida de contacto por parte de Turquía con un avión militar que transportaba al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Gobierno de Unidad de Libia, Mohamed Ali Ahmed al Hadad.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Turquía y recogida por la agencia LANA, el vuelo partió de la capital turca a las 20:10 horas con dirección a la capital libia. El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, detalló que la comunicación con la aeronave se perdió a las 20:52 horas (hora local), poco después de que la tripulación transmitiera una solicitud de aterrizaje de emergencia en las proximidades de la localidad de Haymana, ubicada al suroeste de Ankara. "Sin embargo, no se pudo restablecer el contacto", informó el ministro mediante un mensaje publicado en la red social X.

El avión transportaba a cinco personas, entre ellas el alto mando militar libio. Las circunstancias que motivaron la petición de aterrizaje de emergencia no han sido especificadas públicamente hasta el momento. Tras este incidente, las autoridades turcas han intensificado las tareas de búsqueda en la zona donde se tuvo el último contacto con la aeronave, implicando recursos de emergencia y equipos especializados.

El medio LANA señaló que, en respuesta al suceso, el Gobierno reconocido por la comunidad internacional en Libia puso en marcha un comité de crisis con el objetivo de facilitar la comunicación directa con las autoridades turcas e impulsar todas las acciones necesarias para precisar la ubicación tanto del aparato desaparecido como de sus tripulantes. Esta medida incluye el seguimiento minuto a minuto de los avances en la investigación y la coordinación de los servicios de búsqueda.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, ha utilizado plataformas digitales para actualizar sobre la situación del vuelo sin dar detalles sobre posibles hipótesis, mientras que medios de comunicación internacionales han centrado la atención en la figura del jefe militar libio entre los desaparecidos. El avión habría desaparecido del radar después de su último reporte de emergencia, dificultando el rastreo inmediato por parte de las autoridades encargadas.

Medios turcos y libios coinciden en que la prioridad inmediata de ambos gobiernos consiste en localizar a los ocupantes del vuelo, así como en esclarecer las causas del aterrizaje de emergencia solicitado poco después del despegue. Equipos de rescate, autoridades de aviación civil y mandos militares participan de manera activa en el operativo de búsqueda, centrado en la zona suroeste de Ankara, contexto donde se registró el incidente.

Las informaciones disponibles hasta el momento, aportadas por la agencia oficial libia y autoridades turcas, no aclaran si se han hallado restos de la aeronave o indicios sobre el paradero de los cinco ocupantes, entre los que se encuentra el general Al Hadad, líder de alto rango en las Fuerzas Armadas del Gobierno de Unidad Nacional de Libia. El comité de crisis establecido en Trípoli trabaja estrechamente con Turquía para obtener respuestas inmediatas y coordinar los esfuerzos de búsqueda.

El suceso ha generado preocupación en las estructuras gubernamentales de Libia y Turquía, debido al perfil del pasajero principal y al contexto regional en que se desarrolla el incidente. La falta de información precisa sobre el estado de la aeronave y de sus ocupantes provoca una movilización urgente de recursos y mantiene la atención internacional sobre la evolución de las tareas de localización e investigación.

La colaboración entre gobiernos, detalló LANA, se desarrolla en un entorno de comunicación constante, mientras las autoridades turcas mantienen bajo reserva los detalles técnicos de la desaparición. La situación se continúa evaluando, a la espera de informaciones oficiales que permitan avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.