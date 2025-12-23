Agencias

Muere el jefe del Ejército de Libia en un accidente de avión al volver de un viaje oficial a Turquía

Guardar

El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha informado de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohamed ali Ahmed al Hadad, ha fallecido este martes en un accidente de avión cuando volvía, junto a otras cuatro personas, de un viaje oficial a Turquía.

Dbeibé ha explicado que entre las víctimas mortales está también el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, Al Fituri Ghraibil; el director de la autoridad de fabricación militar, Mahmud al Qatawi; el asesor del jefe del Ejército, Mohamed al Asawi Diab; y el fotógrafo de la oficina de prensa Mohamed Omar Ahmed Mahyub.

"Esta inmensa pérdida es una gran pérdida para la nación, la institución militar y todos los libios. Hemos perdido a hombres que han servido a su país con sinceridad y dedicación, y que han sido ejemplares en su disciplina, responsabilidad y compromiso nacional", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

El primer ministro libio, que ha recibido con "profundo pesar la noticia del fallecimiento" de Al Hadad, ha trasladado su "más sentido pésame a las familias de los difuntos y a sus compañeros de las Fuerzas Armadas".

Minutos antes, el Gobierno de Turquía había informado de que había perdido el contacto con un avión que había despegado de la capital turca, Ankara, con destino a Trípoli y en el que iban a bordo cinco personas, incluido el jefe del Ejército libio.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, había indicado la aeronave había despegado a las 20.10 horas (hora local) y que, después, había solicitado una solicitud de aterrizaje de emergencia cerca de la localidad de Haymana, al suroeste de Ankara. "Sin embargo, no se pudo restablecer el contacto", ha declarado, detallando que la última comunicación había sido a las 20.52 horas (hora local).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El nuevo avión del Athletic Club se estrenará en enero tras su presentación en San Mamés

El nuevo avión del Athletic

(Crónica) El Barça golea camino a cuartos y el Atlético necesita los penaltis en la Copa de la Reina

El equipo catalán avanzó con autoridad tras superar ampliamente a Alavés, mientras que las madrileñas necesitaron una tanda desde el punto de penalti para seguir en el certamen, donde también siguen en carrera Real Sociedad y Madrid CFF

(Crónica) El Barça golea camino

El PP gana en Villanueva de la Serena (Badajoz), la ciudad que Gallardo gobernó más de veinte años

El respaldo obtenido por el Partido Popular supera por primera vez al PSOE en este municipio de Badajoz, evidenciando una caída histórica de la formación socialista y anticipando una era de cambios tras dos décadas de mayoría absoluta

El PP gana en Villanueva

Fuerzas de EEUU continúan la persecución del petrolero 'Bella-1' cerca de la costa de Venezuela

Estados Unidos intensificó los controles en el Caribe al perseguir una embarcación sancionada por presunto vínculo con Irán cerca de Venezuela, lo que generó rechazo en Caracas e impulsó una disputa diplomática y nuevas acciones en organismos internacionales

Fuerzas de EEUU continúan la

Justicia asegura que la censura de fotos en los archivos de Epstein "no tiene nada que ver con Trump"

El Departamento de Justicia estadounidense aclaró que la remoción temporal de una imagen donde aparece Donald Trump en el expediente de Jeffrey Epstein respondió únicamente a estándares legales para resguardo de identidad y protección de víctimas, según explicaron funcionarios federales a medios locales

Justicia asegura que la censura