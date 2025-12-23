Maduro emplaza a Trump a atender "los temas de su país": "Le iría mejor"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha emplazado este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a "atender los temas de su país", considerando que "le iría mejor", en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas a cuenta de la supuesta operación contra el narcotráfico del país norteamericano y las amenazas de Trump a intervenir militarmente en suelo venezolano.

"Un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países. Imagínate que yo perdiera mi tiempo, en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países, en buscarle problemas y líos a otros países, en querer gobernar el mundo. Lo estaría haciendo muy mal. Estaría mal", ha declarado durante un acto en Caracas, retransmitido por la cadena estatal VTV.

El dirigente ha defendido que "uno tiene que concentrarse a gobernar su país, a atender los problemas de su país, y convocar todas las fuerzas económicas, sociales, todas las fuerzas vivas de un país para producir, que es lo que hemos hecho, con un plan".

Maduro se ha manifestado asimismo sobre la salida, en la víspera, de un petrolero de la compañía estadounidense Chevron: "Cuando firmamos un contrato de acuerdo a la Constitución, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron".

En este sentido se ha dirigido a "inversores que viven bajo el respeto de la normativa nacional, la Constitución, la Ley de Hidrocarburos" para asegurar que "somos gente de palabra y de ley, somos gente seria".

"Más allá de los conflictos circunstanciales, momentáneos que podamos tener con la actual Administración (estadounidense), con Chevron se cumple a rajatabla el contrato", ha agregado, después de que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informara del zarpe del buque 'Canopus Voyager' "con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos".

EL PARLAMENTO ESTUDIA CASTIGAR CON CÁRCEL A QUIEN "PROMUEVA EL BLOQUEO" DEL COMERCIO

Este mismo lunes, la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley destinado a garantizar las libertades de navegación y comercio frente a "la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales", tal y como ha calificado Caracas las recientes actuaciones de la Armada estaounidense.

La iniciativa, presentada por el diputado Giuseppe Alessandrello (Partido Socialista Unido de Venezuela), pretende proteger las relaciones comerciales del país y a los venezolanos de "las acciones depredadoras del Gobierno estadounidense".

Para ello, establece la imposición de condenas de cárcel de entre 15 y 20 años a "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República (de Venezuela) y sus entidades, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras".

El proyecto contempla además castigar estas acciones con multas " por el equivalente a 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio, de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela".

"Este pueblo de Venezuela (...) va a responder a todas las agresiones y va a vencer, no tengan duda de eso", ha asegurado el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, al término de la votación.