Miguel Ángel Gallardo presenta su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este lunes su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura tras los resultados de las elecciones autonómicas de este pasado domingo, en los que el PSOE ha obtenido el peor resultado de la historia, tras perder 110.000 votos y diez escaños.

La decisión de dar "un paso atrás" la ha anunciado el propio Gallardo este lunes en la sede del partido, en Mérida, tras un Comisión Ejecutiva Regional convocada con carácter extraordinario, a cuya entrada han sido varias las voces que han reclamado al dirigente socialista que diera un paso al lado para "resetear" el partido tras un "fracaso sin paliativos".

Tras la dimisión del secretario general, ahora será una gestora nombrada por la dirección federal del partido, que dirigirá los próximos pasos del partido hasta el próximo Congreso Regional, de la que saldrá una nueva Ejecutiva regional, y será asimismo la encargada designar la dirección del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Extremadura.

Gallardo ha señalado que era una decisión tomada "en primera persona", que supondrá un "nuevo impulso" para el partido socialista, tras unos resultados "muy malos, sin paliativos", ha reiterado.

(Habrá ampliación)

