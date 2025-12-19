José María Almoguera responde con contundencia a Paola Olmedo: "No es necesario"

Después de que Paola Olmedo asegurase este jueves que estaba "enfadada" por las "niñatadas" de José María Almoguera al no firmar el acuerdo de divorcio, el hijo de Carmen Borrego se ha dejado ver ante las cámaras y ha sido de lo más contundente.

"Esos son temas de jueces y abogados. No voy a hablar de temas privados, que están relacionados con algo judicial, delante de una cámara. Me parece que no es necesario", ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press en exclusiva.

El nieto de María Teresa Campos ha reaccionado también a la futura entrevista que su exmujer daría en televisión y parece que no está de acuerdo con que vuelve a la carga: "Ella sabrá lo que hace, en su conciencia que dará lo que haga".

Además, ha confesado que "yo no he hablado de la madre de mi hijo nunca, ni lo voy a hacer" y no ha querido confirmar ni desmentir si esta le pidió un favor económico: "No, ni lo desmiento ni lo afirmo, lo siento, pero yo de la madre de mi hijo no hablo. De muchos otros temas preguntadme lo que queráis, pero de este tema, no... lo siento mucho pero el día de mañana el que lo puede sufrir es mi hijo y no me voy a aventurar a hacerle daño a mi hijo bajo ningún concepto".

El sobrino de Terelu Campos ha explicado que "no me interesa estar mal con ella porque al final es la madre de mi hijo" y que durante este tiempo "estábamos sin más". Por último, ha dejado claro que todavía no hay intención de firmar el divorcio: "Eso lo dicen los jueces, no yo".