Agencias

José María Almoguera responde con contundencia a Paola Olmedo: "No es necesario"

Guardar

Después de que Paola Olmedo asegurase este jueves que estaba "enfadada" por las "niñatadas" de José María Almoguera al no firmar el acuerdo de divorcio, el hijo de Carmen Borrego se ha dejado ver ante las cámaras y ha sido de lo más contundente.

"Esos son temas de jueces y abogados. No voy a hablar de temas privados, que están relacionados con algo judicial, delante de una cámara. Me parece que no es necesario", ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press en exclusiva.

El nieto de María Teresa Campos ha reaccionado también a la futura entrevista que su exmujer daría en televisión y parece que no está de acuerdo con que vuelve a la carga: "Ella sabrá lo que hace, en su conciencia que dará lo que haga".

Además, ha confesado que "yo no he hablado de la madre de mi hijo nunca, ni lo voy a hacer" y no ha querido confirmar ni desmentir si esta le pidió un favor económico: "No, ni lo desmiento ni lo afirmo, lo siento, pero yo de la madre de mi hijo no hablo. De muchos otros temas preguntadme lo que queráis, pero de este tema, no... lo siento mucho pero el día de mañana el que lo puede sufrir es mi hijo y no me voy a aventurar a hacerle daño a mi hijo bajo ningún concepto".

El sobrino de Terelu Campos ha explicado que "no me interesa estar mal con ella porque al final es la madre de mi hijo" y que durante este tiempo "estábamos sin más". Por último, ha dejado claro que todavía no hay intención de firmar el divorcio: "Eso lo dicen los jueces, no yo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Elisa Mouliaá reaparece ante las cámaras tras la decisión de la Fiscalía

La televisiva mantiene su postura tras el reciente pronunciamiento judicial, afirma “la denuncia va a seguir adelante” y expresa su confianza en el proceso pese al archivo solicitado, defendiendo la solidez de las pruebas y la credibilidad de su versión

Elisa Mouliaá reaparece ante las

La luna más grande de Saturno podría no tener océano, pese a las teorías iniciales

Un informe dirigido por la NASA y publicado en Nature sugiere que bajo la capa helada de Titán existirían formaciones de aguanieve y bolsas fangosas, no un océano global, lo que cambia el enfoque sobre la posible vida en ese satélite

La luna más grande de

Liga F consolida un reparto económico de 17 millones entre sus clubes

El crecimiento de la afición en estadios y en plataformas digitales, junto con nuevos acuerdos internacionales y el aumento constante de ingresos, impulsa el desarrollo, la solidez institucional y el atractivo global de la competición femenina en España

Liga F consolida un reparto

Mariló de la Rubia, muda al preguntarle si testificará a favor del hospital ante la demanda de Pantoja

El proceso judicial entre la reconocida cantante y el centro médico suma inquietud luego de que la ex persona de confianza de la artista evitara pronunciarse ante la prensa sobre su eventual respaldo a la institución sanitaria

Mariló de la Rubia, muda

Los sindicatos del Ámbito destacan avances en la negociación del Estatuto Marco tras reunirse este viernes con Sanidad

Los sindicatos del Ámbito destacan