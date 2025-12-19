Agencias

Instagram limita a cinco el número de 'hashtags' que se podrán incluir por publicación

Instagram pretende limitar el número de 'hashtags' que los usuarios podrán incluir en sus publicaciones a un máximo de cinco, de cara a evitar su uso excesivo y mejorar su funcionamiento a la hora de impulsar el contenido en la red social.

Los 'hashtags' son un sistema que permite organizar y categorizar publicaciones relacionadas en redes sociales, utilizando el símbolo de la almohadilla '#' antes de una frase o un término que haga referencia a una temática concreta. Este método hace más fácil que los usuarios encuentren contenido específico sobre un tema en las redes sociales.

En este sentido, aunque hasta ahora los usuarios de Instagram pueden utilizar todos los 'hashtags' que consideren necesarios en sus publicaciones, la red social de Meta ha comenzado a limitar su uso a cinco 'hashtags' por publicación.

Así lo ha detallado el director de Instagram, Adam Mosseri, en un mensaje a través en su Canal de 'Consejos de Instagram', donde ha explicado que, aunque "puede resultar tentador" utilizar más de cinco 'hashtags', "unas pocas etiquetas funcionan mejor que una larga lista genérica".

Esto se debe a que, que el sistema de 'hashtags' funciona mejor si los usuarios seleccionan palabras o términos de 'hashtag' más concretos y acorde con la publicación, que incluyendo muchos sobre temas más amplios. "La calidad es más importante que la cantidad", ha sentenciado Mosseri.

Además, también ha recordado que aunque los 'hashtags' ayudan en la búsqueda, no amplían el alcance de las publicaciones automáticamente. Por tanto, ha recomendado que, para aquellos que quieran llegar a más usuarios, se concentren en "averiguar qué tipo de contenido resuena en su audiencia".

