Bruselas reintroducirá gradualmente los visados a Georgia si persisten violaciones de derechos fundamentales

A partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo sobre visados prevista para el 30 de diciembre, el personal diplomático y altos funcionarios de Georgia serán los primeros en verse afectados por la suspensión gradual de la exención de visados en el caso de que continúen las violaciones graves de los derechos fundamentales en el país. El medio El Confidencial informó que esta medida forma parte del sistema que la Comisión Europea ha presentado, el cual busca responder a la falta de avances por parte del Gobierno de Georgia en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, tal como exige la Unión Europea en el marco de los acuerdos de movilidad.

Según El Confidencial, la Comisión Europea ha asegurado en su informe anual sobre el mecanismo de visados que el Ejecutivo georgiano no ha corregido hasta la fecha las deficiencias identificadas anteriormente. El documento oficial advierte de la permanencia de incumplimientos de los compromisos asumidos por Georgia y señala que el Gobierno ha ignorado las recomendaciones ya formuladas durante el ciclo de revisión anterior. El informe resalta la detección de infracciones graves a principios como la no discriminación, aspectos fundamentales recogidos en los fundamentos de los acuerdos entre Georgia y la UE.

El Confidencial precisó que Bruselas ha dirigido reiterados llamamientos a las autoridades de Georgia para que adopten medidas inmediatas orientadas a revertir las irregularidades señaladas. Sin embargo, hasta el momento, tales peticiones no han dado resultados tangibles, según la documentación presentada por la Comisión Europea. La falta de cambios sustanciales en la protección de los derechos en el país ha llevado al Ejecutivo comunitario a considerar el uso del mecanismo revisado de suspensión de visados como respuesta.

El nuevo reglamento introduce un procedimiento escalonado para la revocación temporal de la exención de visados. En la primera fase, esta suspensión se aplicará únicamente a quienes poseen pasaportes diplomáticos y a altos oficiales del Gobierno georgiano, considerados por Bruselas como responsables principales de la falta de progreso. La normativa revisada representa un cambio con respecto al sistema actual, dado que impedirá que los Estados miembros de la UE puedan tomar decisiones individuales sobre la concesión o retiro de la exención: cualquier sanción se implementará de manera uniforme para todo el territorio comunitario, según subrayó El Confidencial.

En caso de que las vulneraciones detectadas persistan más allá de esta respuesta inicial, el reglamento prevé una segunda etapa en la que la obligación de tramitar visado se extendería a todos los nacionales georgianos que deseen acceder al espacio Schengen, explicó el citado medio. Esta ampliación incluiría además la incorporación de Georgia en la lista oficial de países sometidos a requisitos de visado para viajar a la Unión Europea. Las autoridades comunitarias han fijado el 30 de diciembre como fecha límite para que el gobierno georgiano acometa los cambios necesarios y revierta la situación antes de que el nuevo sistema entre en vigor.

El informe divulgado por la Comisión Europea, según lo relatado por El Confidencial, enfatiza que la advertencia sobre el posible retiro progresivo de la exención de visados se realizó en varias ocasiones y, hasta el momento, no se han producido mejoras significativas. La reinstauración de la obligación de visado aparece como un instrumento para defender el compromiso de la Unión Europea con el respeto de los derechos y libertades fundamentales, que son condiciones clave en todos sus acuerdos de movilidad con terceros países.

El diseño de este proceso escalonado de sanciones, reportó El Confidencial, pretende incentivar al Ejecutivo georgiano para asumir de modo más riguroso los compromisos establecidos en el marco de su relación con la Unión Europea. La evaluación periódica de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de los acuerdos de movilidad forma parte de los mecanismos habituales de supervisión y control, permitiendo verificar de forma permanente el estado de los derechos fundamentales en los países socios.

Desde el año 2017, los ciudadanos de Georgia han disfrutado de exención de visados para viajes de corta duración a la UE, condición que ha facilitado notablemente su desplazamiento hacia los países europeos. Con la entrada en vigor de la normativa revisada, todas las decisiones relativas a la suspensión de esta exención deberán ser debatidas y aprobadas en conjunto entre los Estados miembros, eliminando la posibilidad de que cada país actúe por separado, informó El Confidencial.

De acuerdo con las fuentes consultadas por El Confidencial, la Comisión Europea reitera la necesidad urgente de que Georgia adopte las recomendaciones institucionales con rapidez y garantice el respeto a los valores fundamentales que sustentan el diálogo bilateral. La advertencia proveniente de Bruselas deja establecidos los procedimientos y consecuencias futuras en caso de mantener la actual situación de incumplimientos por parte del Gobierno georgiano.