Zelenski descarta cambiar la Constitución de Ucrania para renunciar a su entrada en la OTAN

Durante su comparecencia ante líderes europeos en Bruselas, Volodímir Zelenski dejó en claro que cualquier modificación a la Constitución de Ucrania, especialmente en relación con la aspiración de adherirse a la OTAN, solo corresponde al pueblo ucraniano y no puede ser impuesta por gobiernos extranjeros ni por exigencias de Moscú. Según informó Europa Press, el mandatario rechazó explícitamente la posibilidad de que Ucrania renuncie a su objetivo de formar parte de la Alianza Atlántica, a pesar de la presión internacional y las propuestas de concesiones destinadas a facilitar negociaciones con el Kremlin para poner fin a la invasión rusa.

Zelenski hizo énfasis en el carácter soberano de las decisiones constitucionales de Ucrania e indicó que la Carta Magna del país establece como metas la integración en la Unión Europea y la adhesión a la OTAN. El medio Europa Press detalló que la opción de abandonar esa aspiración estratégica no está en la agenda del gobierno ucraniano, dado que requeriría una reforma constitucional, posibilidad que el propio presidente descartó tajantemente. Asimismo, remarcó que ninguna presión externa ni demanda proveniente de Rusia determinará el camino constitucional ni el rumbo geopolítico de Ucrania.

La preocupación de que un acuerdo de paz insuficiente pueda derivar en nuevas agresiones contra su país llevó a Zelenski a subrayar la importancia de contar con garantías de seguridad comparables a las contempladas en el artículo 5 del tratado de la OTAN. Según publicó Europa Press, el dirigente ucraniano reiteró que la única vía para garantizar la protección nacional ante futuras amenazas radica en la obtención de compromisos sólidos y legalmente vinculantes por parte de sus aliados, con capacidad de movilizar apoyo militar inmediato ante una nueva ofensiva rusa.

Al detallar su propuesta, Zelenski indicó que Ucrania busca un sistema de garantías que iguale el nivel de respaldo que reciben los miembros plenos de la OTAN, señalando la necesidad de que este mecanismo obtenga respaldo formal y precise su alcance en documentos oficiales, en especial respecto al papel de Estados Unidos. Europa Press consignó que el presidente sugirió que el mecanismo debería requerir ratificación del Congreso estadounidense, asegurando así que el compromiso no dependa exclusivamente del Ejecutivo. Además, expresó la inquietud de conocer cómo responderían los aliados occidentales si Rusia volviera a lanzar una ofensiva, subrayando que resulta esencial definir los procedimientos concretos de actuación, incluso si parte de esa información se mantiene en reserva.

En relación a la postura de Washington, Zelenski reconoció, según destacó Europa Press, que la actual administración estadounidense no apoya en este momento el ingreso de Ucrania en la OTAN, hecho que habría sido confirmado por el propio presidente Joe Biden. No obstante, el mandatario ucraniano planteó que la política exterior puede experimentar cambios en el futuro, señalando que “todo en nuestras vidas es por ahora”, en alusión a la posibilidad de una evolución en la posición estadounidense respecto a la adhesión de Ucrania a la organización atlántica.

Durante su intervención, Zelenski cuestionó la efectividad de pactos internacionales previos destinados a garantizar la seguridad ucraniana. Hizo referencia a la divergencia entre las promesas y los hechos, destacando la experiencia de desencanto tras los incumplimientos del memorándum de Budapest y del acuerdo de Minsk posteriores a la desintegración de la Unión Soviética. Según Europa Press, el presidente observó que solo fórmulas jurídicas vinculantes que obliguen a aliados clave a actuar de manera inmediata y coordinada podrían evitar la repetición de escenarios similares a los sufridos por Ucrania durante la última década.

En cuanto al respaldo de los países europeos, Zelenski valoró el nivel de cooperación y el crecimiento en el número de estados dispuestos a avalar la seguridad nacional de Ucrania, aspecto que, en su visión, dificulta los intentos de Rusia por restar presencia occidental en la región. De acuerdo con Europa Press, explicó que la implicación activa de la Unión Europea no puede ser reemplazada por acuerdos bilaterales análogos al artículo 5 de la OTAN, sino que representa un apoyo complementario esencial para la estabilidad del país.

El jefe de Estado ucraniano insistió en la importancia de mantener un ejército nacional entrenado y equipado, señalándolo como un pilar de la defensa del país junto al respaldo internacional basado en compromisos jurídicamente exigibles. Esta combinación, remarcó según reportó Europa Press, constituye la única vía que Ucrania considera adecuada para impedir la repetición de una invasión de las dimensiones de la lanzada por el Kremlin en 2022.

Para concluir su comparecencia ante la prensa internacional, Zelenski reafirmó la solidez de la postura ucraniana frente a las modificaciones constitucionales y las condiciones para alcanzar la paz con Rusia. Europa Press informó que el presidente reiteró que la orientación estratégica y geopolítica de Ucrania solo podrá definirse por la ciudadanía del país y no por requerimientos externos, remarcando así el principio de autodeterminación nacional en un contexto de agresión y presión diplomática.