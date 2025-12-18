Agencias

Paola Olmedo, harta de que José María Almoguera no firme el divorcio

La esteticista ha mostrado su malestar por el estancamiento del trámite con el hijo de Carmen Borrego, advirtiendo la posibilidad de hacer públicas más declaraciones si persiste la falta de avances y recalcando su intención de cerrar la etapa cuanto antes

El descontento de Paola Olmedo frente al progreso estancado del proceso de divorcio con José María Almoguera ha cobrado notoriedad en sus recientes apariciones públicas, donde advirtió que podría hacer públicas más declaraciones si persiste la falta de avances. Esta postura busca acelerar el cierre de una etapa personal y legal que, según sus propias palabras, requiere una conclusión inmediata. La noticia principal, de acuerdo con Informalia, gira en torno a la frustración creciente de Olmedo ante la parálisis de la firma del divorcio con Almoguera, hijo de Carmen Borrego.

Según publicó Informalia, Olmedo se ha mostrado especialmente molesta con la indefinición que ha marcado la negociación. En intervenciones con los medios, la esteticista expresó abiertamente su indignación y descartó sentir pena por la situación: “Dolida no, enfadada, porque estos juegos de niñatadas no me gustan... esto de pasar, de no pasar, vamos a dejar las cosas claras y ya está”. Con estas declaraciones recogidas por Informalia, la joven ha querido dejar claro que el principal obstáculo para concretar el divorcio actualmente radica en la falta de decisión por parte de Almoguera.

Informalia detalló que Olmedo aseguró volvería a expresarse públicamente en el futuro si el proceso continúa sin avances, sugiriendo que estaría dispuesta a revelar más detalles si la situación no se resuelve. En declaraciones ante la prensa, y ante la consulta sobre una eventual intervención mediática, Olmedo respondió: "Veremos, veremos", según consignó el medio, evidenciando que no descarta recurrir a nuevas declaraciones públicas para ejercer presión sobre la firma del divorcio.

El medio Informalia reportó también que, durante la semana anterior, Olmedo había manifestado que no existían obstáculos personales en su relación con José María Almoguera y que el proceso podría finalizar en cualquier momento si el propio Almoguera así lo decidía. La situación cambió días más tarde, cuando la joven compareció ante la prensa y mostró mayor firmeza, rechazando los retrasos y subrayando que el futuro del trámite depende únicamente de su expareja, a quien responsabilizó por la falta de resolución: "Él sabrá".

El objetivo de Paola Olmedo, según detalló Informalia, es resolver cuanto antes la cuestión legal y concluir ese capítulo de su vida. La joven reiteró que su disposición para concluir el divorcio es total: “Yo sí, sí, ya”, afirmó en declaraciones recogidas por Informalia, subrayando su deseo de no prolongar más la situación.

Preguntada sobre la relación personal entre José María Almoguera y su prima Alejandra, Olmedo prefirió mantenerse al margen del tema y no ahondar en cuestiones familiares ajenas a su propio proceso legal. Ante esta pregunta, su respuesta fue: "No sé la relación que tienen ahora, lo siento", limitando su intervención a la esfera que le atañe directamente, según indicó Informalia.

A lo largo de las distintas intervenciones que recopiló Informalia, la insatisfacción de Olmedo por el ritmo del proceso se mantuvo como el argumento central. Tanto la falta de avances en las negociaciones como las indefiniciones en torno a la firma del divorcio aparecen como motivos principales del malestar que la joven ha hecho público.

El medio Informalia subrayó que en semanas anteriores existía una mayor apertura para el diálogo, pero que, en la actualidad, la postura de Olmedo ha adoptado un tono más resolutivo para evitar dilaciones en el trámite. La mención de una posible exposición mediática de más detalles personales sugiere un intento de ejercer presión directa sobre su expareja y alcanzar una conclusión definitiva al proceso legal.

