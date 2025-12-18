Agencias

La película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu se estrenará en octubre de 2026

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 18 dic (EFE).- La película 'Digger', el nuevo filme del actor estadounidense Tom Cruise y del director mexicano Alejandro González Iñárritu, se estrenará en la gran pantalla en octubre de 2026.

Cruise compartió este jueves en redes sociales un avance de la película, descrita como "una comedia de proporciones catastróficas" y en el que aparece sujetando una pala.

La película que se rodó en el Reino Unido durante seis meses, marca el primer filme en inglés de Iñárritu desde 'Revenant: El Renacido', que le valió a su protagonista, Leonardo DiCaprio, su primer Óscar a mejor actor en 2016

Producida y dirigida por Iñárritu, poco se sabe del argumento de esta película, en la que el actor estadounidense interpreta a Digger Rockwell, un poderoso hombre que "se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo", de acuerdo con la sinopsis compartida por Warner Bros.

El reparto también incluye a Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D'Arcy.

'Digger' es el primer proyecto desde que el actor de 'Imposible Mision' firmó un acuerdo para desarrollar películas de cine con Warner Bros. Discovery. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno deplora las sanciones de EEUU a dos jueces del TPI: "Suponen un nuevo ataque contra su independencia"

España rechaza el castigo impuesto desde Washington, advierte sobre las consecuencias que estas medidas podrían tener para la autonomía judicial internacional y subraya su apoyo total a magistrados y al personal afectados, según el Ministerio de Exteriores

El Gobierno deplora las sanciones

La Asamblea General de la ONU aprueba el nombramiento del expresidente iraquí Barham Salih como nuevo jefe de ACNUR

Barham Salih asumirá el liderazgo de ACNUR en 2026 tras su designación unánime, comprometiéndose a impulsar soluciones duraderas ante crisis de desplazados y enfatizando la defensa de los derechos y la dignidad de las personas refugiadas según sus primeras declaraciones

La Asamblea General de la

El Gobierno deplora las sanciones de EEUU a jueces del TPI: "Suponen un nuevo ataque contra su independencia"

España advierte que las medidas adoptadas por Washington contra miembros del tribunal internacional debilitan herramientas legales globales y obstaculizan su papel ante delitos graves, reiterando su firme respaldo a la jurisdicción penal universal y el respeto al derecho internacional

El Gobierno deplora las sanciones

Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas en RTVE este 2025

La cadena pública seleccionó a los hermanos Muñoz y a la artista para liderar la tradicional transmisión desde la Puerta del Sol, garantizando una mezcla de cercanía, experiencia y consejos útiles para millones de televidentes en toda España

Chenoa y Estopa presentarán las

Republicanos piden a la administración Trump que evalúe si incluye a España en una lista por su boicot a Israel

Legisladores estadounidenses expresaron inquietudes ante regulaciones adoptadas por el gobierno español, señalando posibles repercusiones para empresas con intereses en ambos países y alertando sobre riesgos de discriminación económica y deterioro en relaciones bilaterales, según fuentes parlamentarias

Republicanos piden a la administración