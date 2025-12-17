Los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

Las discusiones legislativas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos han ganado impulso después de que tres congresistas republicanos se sumaran como copatrocinadores a dos resoluciones promovidas por parlamentarios demócratas, cuyo objetivo central es restringir la facultad presidencial para desplegar fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela sin autorización y fiscalización adecuada. Según detalló la cadena CBS, este respaldo bipartidista altera el panorama político y fortalece la perspectiva de que ambas iniciativas consigan aprobación en el Congreso, en un momento en que crecen tanto los roces diplomáticos entre Washington y Caracas como la presión interna e internacional sobre las acciones de la administración actual.

CBS explicó que los proyectos se presentan ante un contexto marcado por el reciente pronunciamiento oficial del gobierno de Estados Unidos en el que identifica al Ejecutivo venezolano como “organización terrorista”, seguido de un endurecimiento del bloqueo sobre la flota petrolera venezolana. La cobertura de CBS resaltó que los legisladores demócratas han impulsado dos propuestas concretas. El primer proyecto, liderado por el congresista Gregory Meeks, establece que cualquier acción militar estadounidense contra agrupaciones clasificadas como terroristas en el hemisferio occidental solo podrá implementarse si existe una declaración formal de guerra o si el Congreso otorga una autorización expresa y previa.

En el mismo sentido, el Comité de Asuntos Exteriores, que posee mayoría demócrata, ha comunicado que votará pronto esta iniciativa, fundamentándose en la necesidad de que las denominadas acciones militares extrajudiciales en América Latina cuenten con aval y vigilancia legislativa. El segundo documento, presentado por el congresista Jim McGovern, plantea el retiro inmediato del personal militar de Estados Unidos involucrado en cualquier operación militar “en o contra Venezuela” si no media un consentimiento explícito del Parlamento estadounidense. CBS reportó que la adhesión de tres legisladores republicanos confiere carácter bipartidista a esta propuesta, aspecto destacado como determinante para su probable aprobación en la Cámara.

De acuerdo con CBS, el respaldo de miembros de ambos partidos representa un punto de quiebre que podría modificar el rumbo legislativo de estas medidas, en un clima de tensiones crecientes entre los dos gobiernos. Las propuestas mencionan específicamente la Ley de Resolución de Poderes de Guerra de 1973, la cual traslada al Congreso la autoridad última sobre el envío de tropas a escenarios extranjeros, a excepción de operaciones en el contexto de una guerra declarada. El propósito central de citar este marco legal radica en evitar que el Ejecutivo estadounidense tome decisiones bélicas de manera autónoma, como respuesta directa a los recientes episodios de desencuentro con el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

CBS aludió, además, a recientes movimientos en la agenda política de la Casa Blanca, pues el presidente Donald Trump programó un mensaje televisado donde abordará cuestiones sobre seguridad regional y las políticas hacia Venezuela, coincidiendo con el primer aniversario de su gestión. El medio indicó que se prevé atención especial a la justificación de las más recientes políticas del Ejecutivo, dado el ambiente de expectación tanto en el Legislativo como entre la ciudadanía.

El proceso parlamentario en la Cámara de Representantes se desarrolla mientras se suceden incidentes de violencia frente a la costa venezolana, factores que han elevado la preocupación de que la intervención militar estadounidense adquiera nuevos contornos. CBS observó que varios legisladores interpretan estos episodios como advertencias de que podría ocurrir una escalada militar en ausencia de contrapesos institucionales firmes. Entre los promotores de estas resoluciones ha surgido la demanda de establecer límites específicos a la potestad presidencial en cuestiones militares, tal como lo refleja una declaración recogida por la cadena: “ningún presidente puede arrastrar unilateralmente a Estados Unidos a un conflicto que el pueblo estadounidense no desea”, en referencia al principio del equilibrio de poderes establecido por la ley.

La cadena CBS señaló también que el creciente impulso legislativo a favor de la supervisión parlamentaria se produce junto a incrementos en las sanciones económicas y el refuerzo del bloqueo naval contra el gobierno venezolano, acciones que profundizan aún más la confrontación bilateral y agudizan la incertidumbre política regional. El endurecimiento de estas restricciones es motivo de inquietud entre representantes de distintos sectores, que anticipan el riesgo de acciones militares no consultadas en ausencia de referencias parlamentarias.

Las deliberaciones en la Cámara de Representantes coinciden con una fase de vigilancia activa por parte de gobiernos y organismos internacionales, interesados en el desenlace de los movimientos tanto de Caracas como de Washington. CBS relató que actores internacionales se mantienen atentos a la evolución de las medidas y a la dinámica entre la presión legislativa y las acciones ejecutivas en Estados Unidos.

En este marco, el procedimiento de consulta parlamentaria directa, respaldado reiteradamente por los congresistas Meeks y McGovern junto con quienes apoyan sus proyectos, subraya la importancia del papel fiscalizador del Congreso en períodos de alta presión política y diplomática, tanto a nivel nacional como internacional. El medio CBS puntualizó que ambas propuestas continúan avanzando de conformidad con los plazos regulares y se anticipa una votación decisiva en fechas próximas. El desarrollo de estos debates tiene lugar en un clima en el que se intensifican las restricciones contra Venezuela y crece la expectativa respecto a las decisiones que adoptarán el Ejecutivo y el Legislativo estadounidenses ante una posible escalada de tensiones.