Consumidores europeos avisan de publicidad oculta "generalizada" en post de 'influencers' y piden a la UE más medidas

La Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha alertado de la existencia "generalizada" de publicidad oculta en las publicaciones de los 'influencers' en redes sociales que "apelan a las emociones para influir en las preferencias y el comportamiento" de los consumidores, especialmente entre los más jóvenes, y ha pedido más medidas a la Unión Europea (UE).

En un comunicado, BEUC y las españolas Asufin y CECU instan a la Unión Europea a "frenar urgentemente el marketing oculto que hacen los 'influencers', actualizando la legislación europea". A su juicio, la UE debe impedir que los 'influencers' "promuevan alimentos poco saludables para proteger la salud de las generaciones más jóvenes".

"Esto es especialmente preocupante en un momento en que uno de cada tres niños en Europa tiene sobrepeso u obesidad", ha advertido la entidad.

Entre marzo y septiembre, 14 organizaciones de consumidores miembros de BEUC, de 12 países, analizaron alrededor de 650 publicaciones y vídeos sobre alimentación y moda rápida de influencers en TikTok, Instagram, YouTube y Snapchat. Según esta nueva investigación, el 67% de las publicaciones e historias no revelaron una colaboración con la marca.

El director general de BEUC, Agustín Reyna, ha explicado que "el marketing de influencers es como los cantos de sirena" y "es demasiado difícil resistirse" para los niños y adolescentes. "Ya sean montones de prendas de moda rápida baratas o códigos de descuento para comprar refrescos, nadie con una cuenta en redes sociales puede escapar del marketing de influencers", ha asegurado.

"Nuestras pruebas en toda Europa muestran que las técnicas creativas son infinitas, desde jugar con las emociones, juegos y desafíos de las personas, hasta compartir contenido temporal que alimenta el miedo a perderse algo&. La promoción pagada suele ser críptica, si es que se menciona, así que es hora de transparencia", han manifestado en un comunicado.

UE NECESITA "PONERSE LAS PILAS"

A su juicio, las normas actuales para abordar el marketing de influencers "no están cumpliendo con el objetivo" y la UE necesita "ponerse las pilas y tener normas claras" si se quiere proteger a los consumidores, especialmente "a los más pequeños".

"Los grupos de consumidores han demostrado repetidamente que la autorregulación de la industria no protege a los niños de la comercialización de alimentos poco saludables. La responsabilidad no debe recaer solo en los influencers, sino también en las marcas que los contratan y en las plataformas que les ofrecen una oportunidad", ha insistido.

El director de CECU, David Sánchez, considera "urgente" una mayor regulación del marketing de influencers, "con líneas rojas mejor definidas", mientras que la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha defendido que hay que "vigilar muy especialmente que las empresas y los creadores de contenido cumplen las normas y no actúan impunemente socavando los derechos de los consumidores".

En este escenario, las organizaciones de consumidores europeos piden prohibir el marketing de influencers para ciertos productos que "suponen riesgos para los consumidores", como por ejemplo, alimentos poco saludables para niños, sobreendeudamiento, etc. en la próxima Ley de Equidad Digital.

Definir el 'marketing de influencers' en la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales; establecer un estándar armonizado de la UE sobre prácticas de divulgación por parte de influencers con reglas detalladas; e rntroducir la presunción de que una persona es considerada como influencer si frecuentemente promociona productos o servicios entre personas consumidoras son otras de sus reclamaciones.

Finalmente, también piden establecer responsabilidad solidaria entre influencers, sus agencias y marcas en caso de incumplimiento de la normativa de consumo.