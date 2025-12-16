Lluvias, tormentas, olas y nieve activan los avisos en una docena de provincias, con temperaturas en descenso

Precipitaciones, tormentas, olas y nieve activan este martes los avisos en una docena de provincias, en una jornada lluviosa en la fachada oriental peninsular y Asturias, así como a primeras horas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y zonas del Pirineo, con probables acumulaciones significativas de nieve en cotas altas del Sistema Central, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la lluvia activará los avisos en Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano, Litoral oriental asturiano, Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Barcelona, Tarragona, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón), Alicante, Castellón y Valencia.

Los mayores acumulados de lluvia se darán en Castellón (litoral norte y litoral sur) y Tarragona (litoral sur y prelitoral sur), con más de 80 litros por metro cuadrado (l/m2).

En cuanto a los avisos por tormentas, se darán en Barcelona, Tarragona, Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón), Alicante, Castellón y Valencia.

Respecto a las provincias con avisos por oleaje serán A Coruña, Pontevedra, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que el aviso por nieve estará en Ávila (Sistema central), con acumulados de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros, que se esperan por encima de los 1400 metros.

La AEMET prevé para este martes que un frente atlántico junto a la formación de un sistema de bajas presiones al sureste de la Península dejarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, que tenderán a menos de oeste a este.

Estas precipitaciones se prevén fuertes y/o persistentes en la fachada oriental peninsular y Asturias, así como a primeras horas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y zonas del Pirineo y también pueden darse chubascos localmente fuertes en zonas aledañas del Cantábrico e islas Pitiusas, o ser persistentes en el Sistema Central.

La AEMET ha indicado que, con incertidumbre, los mayores acumulados se prevén en el entorno de Castellón y sur de Tarragona y se espera que vengan acompañados de tormenta y probable granizo ocasional en regiones del Mediterráneo y en el Estrecho.

Asimismo, la cota de nieve será de 1.500-1.800 metros y bajará a los 1.300-1.600 metros en los del cuadrante noroeste, con probables acumulados significativos en el Sistema Central.

Además, la cola del frente también llegará a Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones débiles en los nortes de las islas. También se esperan bancos de niebla en entornos de montaña e interiores del tercio este peninsular.

En cuanto a las temperaturas máximas, salvo algunos aumentos en el entorno pirenaico, Ampurdán, sur de Galicia y noroeste de Castilla y León, estas descenderán en la Península y Baleares, con pocos cambios en Canarias.

Respecto a las mínimas, estarán en aumento en la meseta norte y nordeste de la meseta sur y se esperan descensos en Andalucía y Mediterráneo, con pocos cambios en el resto. Asimismo, se esperan heladas débiles en entornos de montaña.

También soplará poniente con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán, así como con viento moderado del norte en Galicia con intervalos fuertes en litorales, del sur y oeste rolando a norte y oeste en el Cantábrico y del suroeste en Baleares y litorales del sureste peninsular.

En el resto soplará viento flojo de componente sur y este, rolando a norte y oeste en la mitad occidental peninsular y arreciando el este en el Levante. En Canarias soplará viento moderado del norte, arreciando a fuerte con probables rachas muy fuertes.