La Fundación AFE impulsa su VI Subasta Solidaria junto a la Fundación Xana y con Luis Enrique como padrino

La nueva edición benéfica pone a disposición objetos exclusivos donados por referentes deportivos como Kylian Mbappé, Rafa Nadal o Marta Ortega, coordinando recursos para respaldar a menores afectados por patologías graves y acompañar a sus familias durante el proceso

Luis Enrique Martínez, actual entrenador del Paris Saint-Germain, asume el papel de padrino en la sexta edición de la Subasta Solidaria organizada por la Fundación Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), brindando apoyo para una iniciativa que busca reunir recursos destinados a menores afectados por enfermedades oncológicas u otras patologías graves, así como a sus familiares. La acción benéfica destinará la totalidad de lo recaudado a la Fundación Xana, organización especializada en acompañar a niños y niñas que enfrentan diagnósticos complejos y en ofrecer respaldo a sus entornos familiares. Según informó la propia AFE mediante un comunicado, la subasta permanecerá activa desde el martes 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre a las 21:00 horas a través del sitio oficial www.fundacionafe.com.

El medio detalló que esta edición se distingue por la participación de numerosos referentes del deporte, quienes han donado objetos exclusivos para ser subastados con fines solidarios. Entre quienes aportan artículos se encuentran figuras internacionales como Kylian Mbappé, futbolista del Paris Saint-Germain; Rafa Nadal, tenista español; Pedri, Ricky Rubio, Ousmane Dembélé, Arturo Coello, así como integrantes del equipo Ryder Cup 2025. Marta Ortega, jugadora de pádel; Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid; Ewa Pajor, Julián Álvarez, Paula Badosa, Raphinha, Antoine Griezmann, Jude Bellingham, Martina Calvo, Andrés Iniesta, Yeremay Hernández, Borja Iglesias, Ferran Torres, Arda Güler y Pedro Delgado también forman parte de la lista de deportistas que han realizado donaciones para la subasta, reportó la AFE.

Tal como consignó la Fundación AFE, el propósito central de la subasta reside en combinar esfuerzos y estrechar la colaboración entre la comunidad deportiva y la sociedad civil, con el objetivo de canalizar ayuda directa a familias que transitan situaciones de especial vulnerabilidad debido a la enfermedad de alguno de sus hijos o hijas. La Fundación Xana, destinataria íntegra de los fondos recabados, desarrolla distintos programas de intervención y acompañamiento que buscan mejorar la calidad de vida de los menores afectados y ofrecer contención a sus familias.

La iniciativa tiene como lema #AFEConEquipoXana, subrayando la intención de conformar un bloque de respaldo amplio que involucre nombres reconocidos del ámbito deportivo en la tarea de visibilizar y apoyar causas sociales vinculadas a la salud infantil. Según detalló la AFE, la subasta se perfila como una oportunidad para que simpatizantes, seguidores del deporte y cualquier persona interesada pueda adquirir artículos de colección y, en simultáneo, contribuir a una causa solidaria.

La web de la Fundación AFE centraliza la gestión de las pujas y expone cada uno de los objetos donados, brindando información sobre los participantes y los fines benéficos de la campaña. El comunicado de la AFE resaltó la implicación de los deportistas como un factor clave para lograr un mayor alcance en la recaudación, y subrayó que tanto figuras consolidadas como jóvenes talentos han hecho entregas para la convocatoria.

Esta sexta edición de la Subasta Solidaria da continuidad al trabajo que la Fundación AFE y otras organizaciones afines mantienen para articular recursos y apoyo a familias marcadas por el impacto de enfermedades graves en la infancia. El evento reafirma la relación entre el deporte profesional y la responsabilidad social, canalizando la popularidad de los atletas hacia iniciativas que repercuten de manera directa en colectivos especialmente afectados.

El periodo de la subasta, fijado entre el 16 y el 23 de diciembre, permite que los interesados dispongan de una semana para participar y pujar por los objetos, lo que contribuye a potenciar el monto final recaudado. La Asociación de Futbolistas Españoles, promotora de la Fundación AFE, reiteró el compromiso de continuar impulsando acciones solidarias junto a fundaciones y entidades que trabajan con la infancia afectada por enfermedades graves, destacando la importancia de este tipo de colaboraciones para generar impacto en el bienestar de los menores y sus familias.

La Fundación Xana, como beneficiaria, opera centrada en la atención y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que enfrentan patologías graves, facilitando ayuda emocional, social y, en ocasiones, material para paliar las dificultades a las que se enfrentan las familias en estas circunstancias. A través de este evento, la Fundación AFE renueva su apuesta por asociaciones dedicadas a la infancia vulnerable, articulando recursos y visibilidad en torno a su labor solidaria.

