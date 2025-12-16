Kast desdeña las advertencias de Maduro sobre los migrantes venezolanos en Chile: "Me tiene sin cuidado"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha desdeñado las advertencias del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, acerca de la situación de sus compatriotas, sobre quienes ha ido dirigida la campaña contra la inmigración del ultraderechista estas pasadas elecciones. "Me tiene sin cuidado, es un narcodictador", ha espetado.

"Es un dictador, un narcodictador que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos", le ha respondido Kast a Maduro desde el Aeropuerto de Santiago antes de poner rumbo a Buenos Aires, donde tiene previsto reunirse con el presidente argentino, Javier Milei.

Kast ha asegurado que incluso esas "presiones" de Estados Unidos podrían incluso acabar siendo ejercidas por más países en el futuro "porque la exportación de la droga no es aceptable", según recoge el diario chileno 'La Tercera'.

En las últimas horas, Maduro advirtió a Kast --a quien se refirió como "seguidor de Hitler", en alusión al pasado nazi de su padre-- de que tuviera "cuidadito" con "tocarle un pelo a un venezolano".

"La migración venezolana tiene derechos", ha enfatizado Maduro, quien ha animado a sus compatriotas a regresar, aprovechando un nuevo plan del Gobierno para facilitar la vuelta de aquellos que tuvieron que salir.

Kast se impuso este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales chilenas a la candidata progresista Jeannette Jara con cerca de un 60 por ciento de los votos con la promesa de mano dura y orden para contener la inmigración irregular y una elevada sensación de inseguridad que no concuerda con los datos reales.

Su llegada a La Moneda es la primera de un declarado seguidor del general Augusto Pinochet tras el fin de una dictadura que dejó más de 40.000 víctimas, entre torturados, asesinados y desaparecidos.

En su ideario también se encuentra su oposición al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y ha hecho suya la cruzada 'trumpista' contra la inmigración, prometiendo el cierre de fronteras, deportaciones masivas o la creación de un cuerpo policial a la caza del migrante como en Estados Unidos.

Según las informaciones del pasado año del Instituto Nacional de Estadística en Chile, en 2023 residían en este país 252.591 venezolanos sin documentación, representando el 75 por ciento de la población extranjera en situación irregular.