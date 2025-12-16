España pide en Bruselas mantener el veto a los motores de combustión en 2035

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió recientemente una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que se reafirmó el compromiso de España con el calendario pactado para eliminar la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035. Este mensaje se produce en un momento en que algunos países, como Alemania, han solicitado a la Unión Europea retrasar la aplicación de este veto, a pocas horas de que el Ejecutivo comunitario presente su revisión sobre la hoja de ruta en materia de transición ecológica. La noticia principal es la postura clara de España a favor de mantener los plazos originalmente establecidos y evitar cualquier aplazamiento en el proceso de transición hacia automóviles sin emisiones de CO₂.

Según informó el medio, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, transmitió en Bruselas la posición del Gobierno español en la víspera del Consejo de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Aagesen insistió en la importancia de no retrasar el fin de la comercialización de vehículos tradicionales previsto para el año 2035 y defendió que mantener el calendario resulta fundamental para proporcionar certeza tanto al sector automotriz como a los consumidores. La ministra recalcó que España se ha mantenido "consecuente" con la posición defendida ante las instituciones europeas y los socios comunitarios, recordando la carta remitida previamente por el presidente Sánchez.

El medio detalló que la ministra Sara Aagesen destacó la importancia de seguir “con esa hoja de ruta que se trazó con el fin de la comercialización de vehículos de combustión en el año 2035”. Aagesen sostuvo que mantener el calendario fijado envía “señales claras” a la industria, factor que consideró de vital importancia en un contexto donde la incertidumbre económica y geopolítica afecta tanto a la actividad industrial como a la toma de decisiones inversoras.

Entre los argumentos expuestos por el Gobierno español, la ministra subrayó que los vehículos ligeros representan aproximadamente el 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. De acuerdo con la información consignada por el medio, Aagesen enmarcó la descarbonización del sector automotor como una “responsabilidad” en la lucha contra el cambio climático a escala comunitaria. En sus intervenciones ante la prensa previa al Consejo de ministros, la ministra hizo hincapié en que “avanzar en la descarbonización responde a una responsabilidad compartida en materia de lucha contra el cambio climático”.

El medio añadió que, aunque la Comisión Europea ha introducido ciertas flexibilidades en la aplicación del calendario, la ministra señaló la necesidad de respetar los compromisos ya adquiridos para garantizar estabilidad tanto a los inversores como a la ciudadanía. En este sentido, la responsable de Transición Ecológica indicó que mantener los plazos permitirá a los actores económicos y sociales planificar con mayor seguridad la transición hacia tecnologías limpias y modelos de movilidad sostenible en todo el territorio europeo.

La ministra también puso sobre la mesa la necesidad de continuar desarrollando políticas que fomenten la adopción de vehículos eléctricos y menos contaminantes, en particular en las grandes flotas empresariales. Según subrayó frente a la prensa europea, uno de los retos pendientes consiste en facilitar el acceso a vehículos más pequeños y asequibles, de precios accesibles, para que la transición sea amplia e inclusiva y beneficie a todos los ciudadanos. Aagesen reconoció que aún existen desafíos en este ámbito y que queda trabajo por delante para garantizar la accesibilidad de tecnologías limpias en todos los segmentos sociales.

Según publicó el medio, el Consejo de ministros de Medio Ambiente de la UE, el último bajo presidencia danesa, abordará además otros asuntos relevantes en materia de sostenibilidad ambiental. Entre ellos, figura la revisión de la estrategia europea de bioeconomía y las conclusiones relativas al estado del medio ambiente de cara al horizonte de 2030, poniendo énfasis en la adaptación al cambio climático y el impulso a la economía circular.

De acuerdo con la información transmitida por la fuente, España se posiciona como uno de los países que defienden la continuidad del calendario previsto para la transición ecológica en el sector automotor, frente a las propuestas de aplazamiento planteadas por otros Estados miembros. El objetivo español, según las declaraciones de Aagesen, reside no solo en cumplir con los compromisos ya establecidos, sino también en generar certezas para la industria y los consumidores, contribuyendo así al liderazgo europeo en la lucha contra la crisis climática global.

Con estas acciones, el Gobierno español espera acelerar la transformación hacia una economía baja en carbono y fortalecer la competitividad de los sectores productivos en el contexto de los nuevos marcos regulatorios europeos. La agenda de la reunión ministerial incluirá, por tanto, debates sobre estrategias y plazos para cumplir con los objetivos ambientales de la Unión, así como la evaluación de los avances logrados hasta ahora en materia de reducción de emisiones y adaptación a los efectos del cambio climático, detalló el medio.