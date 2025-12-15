Agencias

Corinthians y Vasco da Gama, a la final de la Copa de Brasil por un cupo a la Libertadores

Guardar

São Paulo, 14 dic (EFE).- Corinthians y Vasco da Gama disputarán la final de la Copa de Brasil, que definirá el último cupo brasileño a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

El Vasco da Gama, dirigido por Fernando Diniz, selló este domingo su pase por penales ante el Fluminense en el Maracaná, e irá por su segunda victoria en este torneo, tras ganarlo en 2011.

Del otro lado, Corinthians garantizó su presencia en la final horas antes en un intenso duelo ante Cruzeiro, que también se definió por penales, en el Neo Química Arena de São Paulo.

El club paulista, que busca su cuarto trofeo tras los conseguidos en 1995, 2002 y 2009, llega a la final con la misión de revertir su historial reciente, ya que perdió sus últimas dos finales disputadas (2018 y 2022).

El encuentro de ida será el miércoles 17 de diciembre en São Paulo y el de vuelta se jugará el domingo 21 en el estadio Maracaná, en una final inédita en la historia de la Copa de Brasil. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Continúan los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya pese a acuerdo anunciado por Trump

Continúan los enfrentamientos entre Tailandia

Camboya acusa a Tailandia de nuevos ataques a pesar del anuncio de alto el fuego de Trump

Más de veinte fallecidos y medio millón de desplazados reflejan la crítica situación en la frontera, mientras persisten ofensivas militares con artillería pesada, pese a recientes promesas internacionales de un cese de hostilidades impulsado por Washington y líderes regionales

Camboya acusa a Tailandia de

Imputadas seis personas en Polonia por las agresiones a los aficionados del Rayo Vallecano

Las autoridades polacas intensifican las pesquisas tras el ataque contra hinchas españoles, detienen a diez sospechosos e imputan a seis por el violento asalto en la autopista S8, mientras familiares y diplomáticos exigen máxima protección a los afectados

Imputadas seis personas en Polonia

Al menos un ciudadano ruso muerto tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov (Rusia)

Equipos de emergencia mantienen operativo especial en áreas consideradas vulnerables, mientras autoridades locales fortalecen protocolos e instan a la población a permanecer alerta tras el reciente ataque con drones y el aumento de hostilidades en la región fronteriza rusa

Al menos un ciudadano ruso

Honduras denuncia ante la ONU, la OEA y la CELAC la injerencia de Trump en las presidenciales de noviembre

La gestión de Xiomara Castro elevó formalmente a organismos multilaterales acusaciones sobre amenazas externas, presiones de grupos criminales y fallos tecnológicos que, según el Ejecutivo, ponen en duda la legitimidad de los comicios y la soberanía del país

Honduras denuncia ante la ONU,