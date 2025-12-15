Agencias

Al menos nueve muertos por una explosión en una fábrica en el centro de Irán

Al menos nueve personas han fallecido este lunes tras producirse una explosión por una fuga de gas en una fábrica ubicada en una zona industrial de la provincia iraní de Isfahán, en el centro del país centroasiático.

El director general de gestión de crisis de Isfahán, Mansur Sisheforosh, ha indicado que "desafortunadamente, tras este incidente", nueve trabajadores han muerto por intoxicación. "Los esfuerzos por rescatarlos fueron infructuosos", ha reconocido en declaraciones a la agencia de noticias IRNA.

Según ha explicado, los servicios de emergencia han llegado al lugar de los hechos "lo antes posible" y han tomado "medidas para asegurar el entorno y controlar la situación". Tras finalizar la operación de rescate, han iniciado investigaciones periciales para determinar la causa exacta del incidente.

"Los resultados finales de las investigaciones se anunciarán tras la finalización de los informes periciales y, de detectarse alguna negligencia, se procederá a la vía legal", ha declarado, enfatizando la necesidad de cumplir con los requisitos de seguridad en estos espacios.

