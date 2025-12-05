Agencias

Sánchez anuncia la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español integrado por CSD, COE y CPE

Pedro Sánchez impulsa una nueva estructura para coordinar instituciones deportivas y definir estrategias que consoliden el liderazgo de España en el ámbito internacional, destacando la modernización y la inclusión como pilares del nuevo modelo nacional

La participación española en los Juegos Olímpicos ha experimentado una evolución notable desde 1976, año en el que únicamente 69 deportistas asistieron a Montreal, con una presencia femenina limitada a una de cada diez integrantes. En la actualidad, la delegación que compitió en París estuvo formada por 382 atletas, con mayoría de mujeres, reflejando un cambio profundo en las políticas de igualdad e inclusión dentro del ámbito deportivo nacional. En este contexto de transformación, Pedro Sánchez anunció la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, cuyo objetivo consiste en consolidar los avances logrados hasta ahora y sentar las bases para un liderazgo sostenido en el escenario internacional, según publicó el medio Europa Press.

Durante el acto de presentación del Proyecto Modelo del Deporte, celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), el presidente del Gobierno detalló que el nuevo Comité estará conformado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), el COE y el Comité Paralímpico Español (CPE). Estos organismos trabajarán de manera conjunta en la definición de las líneas estratégicas que guiarán la política deportiva en el corto y medio plazo, con especial énfasis en la modernización de la gestión, la inclusión y la colaboración interinstitucional, según consignó Europa Press. Sánchez estuvo acompañado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente del COE, Alejandro Blanco, y el director general del CPE, Francisco Botía, además de otras autoridades relevantes del sector.

Sánchez resaltó que las cifras demuestran el momento que vive el deporte español, que se ha convertido en una de las principales vías de proyección internacional del país. De acuerdo con el presidente, el 40 por ciento de las noticias sobre España en medios internacionales están vinculadas a eventos deportivos. Sánchez también hizo público su compromiso con la modernización de las estructuras deportivas nacionales y la adaptación de las mismas a los retos actuales, siguiendo las recomendaciones de un informe elaborado para impulsar el nuevo modelo, según publicó Europa Press.

El nuevo Comité Ejecutivo se encargará de planificar y dirigir las políticas deportivas, facilitando la coordinación de las federaciones y promoviendo la aplicación de las estrategias acordadas en materia de gestión y desarrollo, según detalló el medio. Sánchez puso el acento en el carácter inclusivo del sistema, afirmando: “Ponemos por encima de todo el deporte para trabajar juntos. El deporte olímpico y paralímpico caminan de la mano, no existe un deporte A y uno B. Podemos decir que el deporte español es inclusivo y moderno”.

Durante la jornada, el presidente del COE, Alejandro Blanco, se refirió a la creación del nuevo modelo de organización como la realización de uno de los deseos más antiguos desde su llegada a la presidencia en 2005. El dirigente agradeció a Sánchez el apoyo institucional y el incremento de los recursos destinados al sector en los últimos años. Según Blanco, la realidad deportiva española ha evolucionado y era necesario superar estructuras heredadas de etapas anteriores. “La modernización de la gestión deportiva se convierte en una exigencia esencial”, dijo Blanco, citado por Europa Press.

Blanco remarcó, además, la importancia de alinear la gestión de las federaciones y propuso la creación de un programa de ayuda a los clubes, así como una actualización de la relación con las organizaciones deportivas internacionales. Actualmente, existen 116 representantes españoles en federaciones internacionales y 60 en europeas, datos que ilustran el peso creciente de España en estos organismos, según puntualizó Europa Press.

Desde el ámbito paralímpico, el director general del CPE, Francisco Botía, expresó que el Plan Estratégico hasta 2030 sitúa el alto rendimiento como eje transformador. Propuso que las políticas deportivas estén alineadas con los objetivos del ministerio y subrayó la necesidad de adoptar marcos estables de planificación conjunta, asegurando la presencia del CPE en las principales decisiones, de acuerdo con el medio. Botía definió la propuesta como una oportunidad para avanzar hacia una gestión realmente integrada.

El magistrado Alberto Palomar intervino para definir las bases conceptuales del nuevo modelo nacional. Indicó que el diseño surgió de la constatación de la ausencia de un enfoque integral que englobe aspectos sectoriales y defina claramente el papel de las administraciones públicas. La elaboración de esta estructura contó con la participación activa de federaciones, ligas y responsables públicos, y enfatizó la relevancia de garantizar la participación social y la colaboración tanto entre administraciones como con el sector privado.

Según indicó Europa Press, el informe que sirvió de base al proyecto establece la necesidad de una reforma del marco legal, complementaria a la vigente Ley del Deporte, y de una política presupuestaria plurianual para garantizar la continuidad y eficacia de la planificación, especialmente ante retos como los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En sus intervenciones, los portavoces institucionales pusieron especial énfasis en la importancia de mantener la igualdad y la solidaridad como ejes vertebradores del modelo. Sánchez señaló que la composición actual de los equipos olímpicos, donde la representación femenina supera el 50 por ciento, simboliza una España comprometida con la equidad también dentro del deporte. El presidente afirmó que “el verdadero podio es que estamos en un momento en que podemos decir con orgullo que el deporte español es inclusivo, igualitario y solidario”.

El acto concluyó con la reafirmación de la voluntad de coordinar esfuerzos para avanzar no solo en éxitos deportivos, sino también en la construcción de estructuras que respondan eficazmente a las demandas y desafíos del futuro, según expresó Europa Press. La creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español propone un nuevo esquema de trabajo institucional en el que la planificación estratégica, la cooperación y la actualización normativa buscan reforzar el protagonismo de España en el panorama deportivo internacional.

